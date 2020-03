Simon Wolter (links) und Christhard Greiling weisen darauf hin: Die Verteilstellen am Pfarrheim St. Hedwig und an der Alten Feuerwehr Amshausen bleiben geschlossen. Gespendete Lebensmittel werden nun zu den bedürftigen Haushalten geliefert. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Abstand halten und sich nicht in Gruppen aufhalten: Was in Zeiten des Coronavirus’ größtmöglichen Schutz vor Ansteckung bieten soll, stellt manche Organisation vor Schwierigkeiten und neue Herausforderungen. So wie die Gütersloher Tafel, die auch in Steinhagen und Amshausen Verteilstellen betreibt .

Denn die Abholung gespendeter Lebensmittel an den Verteilstellen ist nun nicht mehr möglich – zu groß ist das Risiko, dass die Empfänger und die Helfer dort zu dicht beieinander zusammenkommen. Daher setzte die Tafel die Verteilung am 18. März im gesamten Kreis Gütersloh erst einmal aus. „Die Not der bedürftigen Menschen, die die Tafelspenden nutzen, wurde dadurch leider gesteigert. Also suchten wir nach Alternativen“, sagt Simon Wolter von der katholischen Kirchengemeinde St. Hedwig. Die Tafel betreibt ihre Hilfe konfessionsunabhängig, doch das Pfarrheim St. Hedwig ist eine der Verteilstellen, geleitet von Hannelore Buckenauer; die andere ist in der Begegnungsstätte Alte Feuerwehr in Amshausen. In Steinhagen nutzen derzeit etwa 40 Haushalte die Unterstützung durch die Tafel.

Statt Gutscheinen nun Lieferung durchs Rote Kreuz

„Anfangs hatten wir beschlossen, vorübergehend Lebensmittelgutscheine zu verteilen, dafür hatte etwa die Caritaskonferenz mehr als 1000 Euro gespendet“, berichtet Simon Wolter. Und auch die Evangelische Kirchengemeinde Steinhagen stieg mit ein. „Hannelore Buckenauer hat bereits die ersten Gutscheine an die bedürftigen Haushalte verteilt.“

Doch kurzfristig startet nun eine andere Form der Hilfe: Ab Mittwoch, 1. April, wird die Gütersloher Tafel in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Empfängerhaushalte direkt mit Lebensmitteln beliefern. „Die Austeilung erfolgt dann wie gewohnt einmal pro Woche“, so Wolter: in Amshausen beispielsweise montags zwischen 10.30 und 16 Uhr, im Bereich des Pfarrheims St. Hedwig donnerstags zwischen 10.30 und 16 Uhr. Die ehrenamtlichen DRK-Helfer liefern die Lebensmittel bis an die Tür der bedürftigen Haushalte.

Nach dem Klingeln der Helfer bitte Geld bereit legen und Abstand halten

Schon im voraus versucht die Tafel, alle Empfänger telefonisch über den Ablauf zu informieren: Diese sollten nämlich im angegebenen Zeitraum zu Hause warten und den üblichen Obolus von 2,50 Euro wie gewohnt bereit halten. Die Helfer vom Roten Kreuz werden an der Tür klingeln. Sie bitten darum, das Geld auf den Boden zu legen und mindestens 1,50 Meter zurückzutreten. Anschließend stellen sie die Lebensmitteltüte bereit.

Simon Wolter, Gemeindereferent im Pastoralverbund Stockkämpen, und Pfarrer Christhard Greiling von der Evangelischen Kirchengemeinde Steinhagen betonen die Wichtigkeit der Tafel – und beweisen auch hiermit einmal mehr die in Steinhagen schon lange gelebte Ökumene: „Uns geht es um die Unterstützung der Bedürftigen. Und gleichzeitig werden gute, noch lange haltbare Lebensmittel auf diese Weise sinnvoll verteilt, müssen nicht weggeworfen werden.“

Weitere Hilfe wird stets benötigt: etwa für das ehrenamtliche Team der Steinhagener Verteilstellen. Ebenso sind Lebensmittelspenden willkommen. Und auch finanzielle Unterstützung ist vonnöten, „denn die Verteilung durch das Rote Kreuz ist ja trotz des Ehrenamtes mit finanziellem Mehraufwand verbunden, beispielsweise für Verpackung, Spritkosten und die Verpackung“, sagt Christhard Greiling. Umso größer ist bei den beiden Mitstreitern die Freude, dass die Steinhagener mit gutem Beispiel vorangehen: „Eine private Spenderin steuerte gerade erst 500 Euro bei, sagte, ihr gehe es doch vergleichsweise gut“, berichtet Simon Wolter.

Tafel bittet um Unterstützung

In Steinhagen nutzen aktuell etwa 40 Haushalte die Unterstützung durch Lebensmittelspenden der Gütersloher Tafel. Zu den Bedürftigen zählen unter anderem Personen in einer vorübergehend einkommensschwachen Situation, Geringverdiener, Empfänger von Arbeitslosengeld 1 oder 2, Alleinerziehende, Obdachlose und Asylbewerber.

Die Tafel bittet um Unterstützung: Wer ehrenamtlich helfen möchte, melde sich bei Hannelore Buckenauer, Telefon 0 52 04/23 55.

Spenden kann man ebenfalls – auf folgendes Konto: Sparkasse Gütersloh, IBAN: DE03 4785 0065 0014 0021 25.