Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Dass die Glocken der evangelischen Dorfkirche und der katholischen St.-Hedwig-Kirche in diesen Wochen und Monaten zu besonderen Zeiten läuten, gilt als Zeichen der Hoffnung in der Corona-Krise. So läuten sie unter anderem täglich um 19.30 Uhr und rufen zum gemeinsamen Gebet an jedem Ort. Dazu kann man eine Kerze anzünden und ins Fenster stellen.