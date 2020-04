Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Erst vor wenigen Tagen haben die Arbeiten zur Installation einer Ampelanlage begonnen – und jetzt hat es an der vielbefahrenen Kreuzung Liebigstraße/Borsigstraße/Bielefelder Straße in Steinhagen erneut gekracht. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr wollte eine Steinhagenerin mit ihrem Fiat 500 aus der Liebigstraße kommend die Bielefelder Straße queren und in die Borsigstraße fahren. Laut Polizeibeamten vor Ort übersah sie dabei den von rechts kommenden VW Sharan, in dem ein Steinhagener auf der Bielefelder Straße ortsauswärts fuhr. Etwa in Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungstransportwagen ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge abgeschleppt

Der Fiat wurde bei dem Zusammenprall im Frontbereich beschädigt. Am VW entstanden laut Polizei erhebliche Schäden an der Front und an der Vorderachse. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Weil es auf dieser Kreuzung seit Jahren immer wieder zu Unfällen kommt, wird schon lange die Installation einer Ampel gefordert. Dafür haben vor wenigen Tagen die Bauarbeiten begonnen.