Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Wie Ellen Strothenke, allgemeine Stellvertreterin des Bürgermeisters, dem WESTFALEN-BLATT am Donnerstag sagte, hatte die Gemeinde selbst schon im Vorfeld der Regierungsrunde in Berlin alle Veranstaltungen bis zum 30. Juni gestrichen: Das betrifft den Umweltmarkt, der eigentlich am 7. Juni hätte stattfinden sollen, das Kultur- und Oldtimerfestival „ParKulTour“ am 21. Juni im Bürgerpark und auf dem Marktplatz sowie das mit Bundesmitteln geförderte Klimatreffen mit der Partnerstadt Woerden, vorgesehen für den 20. Mai.

Vier-Tages-Fest lässt sich nicht nachholen

Das ist nach den Beschlüssen in Berlin nun erweitert worden. Auch die Dorfkirmes Mitte August sowie ein Wochenende später das Dorfgemeinschaftsfest Brockhagen können in diesem Jahr nicht gefeiert werden. Ein herber Schlag für die Dorfgemeinschaft: Denn voraussichtlich kann ihr Fest 2020 damit gar nicht mehr stattfinden. „Die Kapellen und das Zelt waren zwar gebucht, aber wir hatten die Vorbereitungen ohnehin schon in den vergangenen vier Wochen auf Eis gelegt. Eine Absage war ja leider abzusehen“, sagte Stephan Kaiser vom Orga-Team dem WESTFALEN-BLATT.

Die Verschiebung einer Vier-Tages-Veranstaltung um ein paar Wochen hält er für relativ unrealistisch – dafür ist sie zu groß, zu komplex, mit zu vielen Akteuren. „Wie soll man auch bei einem solchen Fest die Abstandsregeln einhalten?“, so Kaiser. Ein Dorffest, das lebt von Nähe. Vielleicht aber könne bei entsprechender Beruhigung der Lage im Laufe des Herbstes ein kleineres, spontanes Event für einen Abend gefeiert werden, äußert er eine leise Hoffnung.

Keine Steinhagener Reitertage

Auch eine weitere Großveranstaltung ist für dieses Jahr hinfällig: die Steinhagener Reitertage, eigentlich für Mitte Juli geplant. Pressesprecherin Marleen Kottmann vom gastgebenden Pferdesportverein (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen bestätigte am Donnerstag die Absage des Sportevents. „Zumal diesmal die Westfälischen Meisterschaften hätten ausgetragen werden sollen. Die beinhalten zudem eine Qualifikation im Vorfeld. Auch das ist unmöglich“, erklärte Kottmann.

In der täglichen Sitzung des Krisenstabes ist am Donnerstag auch über weitere Konsequenzen aus den Beschlüssen von Bund und Land gesprochen worden. So dürfen von Montag an die Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder geöffnet werden – wie viele Geschäfte das betrifft, konnte Ellen Strothenke am Donnerstag noch nicht beziffern. „Wir werden das als Ordnungsamt begleiten. Ich schätze alle Betreiber so ein, dass sie die Maßgaben vorbildlich einhalten“, so Strothenke.

Konzept zur Schul-Öffnung stand noch nicht fest

Das Konzept zur Öffnung der Schulen in Steinhagen stand am Donnerstag noch nicht – dafür war nach den Beschlüssen in Düsseldorf zu wenig Zeit. Schulamtsleiterin Gabi Schneegaß war am Donnerstag bereits in der Abstimmung mit den Schulleitungen.