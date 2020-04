Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Das Land Nordrhein-Westfalen solle sich stärker an den Kosten für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen beteiligen – das hatte der Steinhagener Gemeinderat am 11. Dezember 2019 in einer Resolution gefordert. Vier Monate später liegt nun die Antwort von Dr. Joachim Stamp vor, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie stellvertretender Ministerpräsident.

In der Resolution wurde unter anderem die Erwartung geäußert, dass das Land die Kosten für geduldete Flüchtlinge auch dann übernimmt, wenn die Frist bis zur Ausreisepflicht mehr als drei Monate verstrichen ist. Denn danach müssen die Kommunen zahlen – mit unklarer Dauer. Ein Beispiel dafür sorgte in Steinhagen 2018/2019 für Aufsehen: Seinerzeit war ein abgelehnter Asylbewerber mehrfach gewalttätig geworden, hatte Passanten, Polizisten und Rathausmitarbeiter beleidigt und bedroht – so dass die Gemeinde vor dem Rathaus acht Wochen lang einen Sicherheitsdienst postierte. Kosten: mehrere tausend Euro. Auch dieses Geld wollte sich die Gemeinde vom Land zurückholen.

" „Mit der vollständigen Weitergabe der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen 2019 profitiert Ihre Stadt im Umfang von 463.026,06 Euro von diesen Finanzmitteln.“ Minister Dr. Joachim Stamp "

Minister Stamp verweist im siebenseitigen Antwortschreiben an Bürgermeister Klaus Besser auf die im Juli 2019 vom Landtag beschlossene Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes: „Danach ist die Integrationspauschale in Höhe von 432,8 Millionen Euro im Jahr 2019 vollständig an die Kommunen weitergeleitet worden. Damit unterstützt das Land – wie schon in einem ersten Schritt mit 100 Millionen Euro in 2018 – die Gemeinden vor Ort bei der Integration.“

Für Steinhagen habe das 2018 eine Entlastung bei flüchtlingsbedingten Kosten der Integration in Höhe von 108.241,16 Euro durch das Land bedeutet. Stamp: „Mit der vollständigen Weitergabe der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen 2019 profitiert Ihre Stadt im Umfang von 463.026,06 Euro von diesen Finanzmitteln.“ Sie könnten bis 30. November 2020 eingesetzt werden.

„Faire Lösung“ in Aussicht gestellt

Zur Forderung der Gemeinde, das Land möge die vom Bund 2020 zur Verfügung gestellte Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in voller Höhe an die Kommunen weiterleiten, erklärt Dr. Joachim Stamp: „2020 sieht der Bund keine Integrationspauschale im engeren Sinne mehr vor, so dass eine Weiterleitung nicht möglich ist.“ Er sei aber zuversichtlich, dass bei den Verhandlungen zur Neuordnung der Flüchtlingskostenerstattung „eine faire Lösung“ vereinbart werde.