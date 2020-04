Am Mittwoch, Stand 12 Uhr, waren insgesamt 590 (Dienstag 582) laborbestätigte beziehungsweise klinisch bestätigte Coronainfektionen in der Statistik erfasst. Davon gelten 422 (413) Personen als genesen und 151 (153) als noch infiziert. Von diesen 151 Personen befinden sich 142 (138) in häuslicher Quarantäne und nach Angabe der vier Krankenhäuser neun (15) in stationärer Behandlung. Nach wie vor werden zwei Menschen intensivpflegerisch versorgt, eine Person (2) muss beatmet werden.

13 Kommunen im Überblick:

Borgholzhausen: 18 Fälle aktuell (Vortrag 18 Fälle), keine Todesfälle.

Gütersloh: 119 aktuell (119 Vortrag), drei Todesfälle.

Halle: 46 (43), 5

Harsewinkel: 62 (62), 1

Herzebrock-Clarholz: 23 (23), 0

Langenberg: 14 (14), 0

Rheda-Wiedenbrück: 69 (68), 0

Rietberg: 71 (71), 1

Schloß Holte-Stukenbrock: 32 (31), 1

Steinhagen: 54 (52), 5

Verl: 33 (32), 0

Versmold: 34 (34), 0

Werther: 15 (15), 1

Summe: 590 (582), 17

Davon genesen: 422 (413).