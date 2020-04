Steinhagen (WB/vh). In der Senioren-Wohngemeinschaft der Diakonie am Oberen Feld ist eine weitere Bewohnerin nach der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das bestätigte Pflege-Bereichsleiter Olaf Lingnau auf WB-Anfrage. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf nun insgesamt vier. Die bereits am Karsamstag verstorbene vierte Bewohnerin litt bereits an Vorerkrankungen.