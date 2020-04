Auf 400 Quadratmetern brannte es in der Vennheide. Foto: Feuerwehr Steinhagen

Steinhagen-Brockhagen(WB/anb). Der Löschzug Brockhagen hat am Donnerstagnachmittag eine Waldfläche parallel zur Harsewinkeler Straße im Bereich Vennheide gelöscht. Auf etwa 400 qm brannte es dort im Unterholz. es ist der erste Waldbrand in diesem jahr in der Gemeinde.