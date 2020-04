Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Mit seinen Mitarbeitern zusammen hatte Olaf Brinkdöpke, der an der Waldbadstraße die Firma „LED it B“ betreibt, überlegt, kurz vor Ostern 500 Schutzmasken an die Steinhagener Bevölkerung zu verteilen und darüber hinaus jeden zu einem Teller Suppe einzuladen – zum Mitnehmen, wie er dem WESTFALEN-BLATT sagte. „Die Gastronomie hat doch zurzeit auch nichts zu tun“, so Brinkdöpke.

Und das in Zeiten der Kontaktsperre? „Es sollte keine Party werden. Unser Hof ist 5000 Quadratmeter groß. Wir hätten einen Ordnungsdienst beauftragt und mit Absperrband für eine Steuerung der Besucher gesorgt“, so Brinkdöpke: „Wir wollten einfach in dieser Situation, in der alle genervt sind, für gute Stimmung sorgen und etwas Gutes tun. Viele Leute hätten danach eine Schutzmaske gehabt.“

Keine Versammlungen erlaubt

Doch die Gemeinde lehnte ab. Ellen Strothenke, Ordnungsamtsleiterin und allgemeine Stellvertreterin des Bürgermeisters, sagte mit Verweis auf die Corona-Verordnung: „Jegliche Versammlungen und Ansammlungen sind nicht erlaubt. Und wenn für Eisdielen gilt, dass der Verzehr erst 50 Meter entfernt vom Ausgabeort stattzufinden hat, wie hätte das mit der Suppe funktionieren sollen? Das ist nicht handhabbar.“ Zudem war dem Ordnungsamt ihrer Auskunft nach mitgeteilt worden, mal plane, an Bedürftige Suppe auszugeben: „Der Gütersloher Tafel war die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige nicht gestattet. Da ist eine solches soziales Event nicht in Ordnung.“ Dass auch an eine Verteilung von Schutzmasken gedacht gewesen sei, sei der Gemeinde nicht bekannt gewesen“, sagte sie weiter.

„Wir hätten ja keine 500 Besucher gehabt, sondern vielleicht 30 bis 40. Und die wären auch nicht lange geblieben. Wir hätten auch zusammen mit der Gemeinde überlegt, wie man so etwas organisieren kann“, so Brinkdöpke. „Es hat mich geärgert, dass Leute, die Gutes tun wollen, ausgebremst werden.“ Er betonte, dass die Benefizaktion auch keine Werbeveranstaltung gewesen wäre: „Wir liefern ja nicht an Endkunden.“

10.000 Masken kommen noch

So haben Olaf und Sandra Brinkdöpke die 500 Schutzmasken über die Kaufmannschaft Altstadt in Bielefeld dem Ärztlichen Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung gestellt (WB vom 10. April). Und der Unternehmer will weiterspenden. Er hat weitere 10.000 Masken in China geordert. „Ich zahle die Masken, die Zölle, die Fracht, den Import und spende alles.“ Und an wen diesmal? Olaf Brinkdöpke hat sich noch nicht endgültig entschieden. Der Notärztliche Dienst ist für ihn ebenso ein Kandidat wie Pflegeeinrichtungen, Schulen oder auch Friseursalons.

Beschaffnung des Mund-Nasenschutzes kein Problem

Die Beschaffung der Atemschutzmasken ist für den Unternehmer nach eigenen Angaben kein Problem: „Ich kriege am Tag zig E-Mails, in denen mir Schutzmasken angeboten werden.“, Bei jeder Lieferung von Teilen für seine Produktion fragten die chinesischen Partner, ob sie Masken mitschicken sollten. Dabei herrscht hierzulande doch der Eindruck, Masken seien ein knappes und teures Gut: „Ich kann das nicht verstehen: Alle rufen nach Masken, die Bundesregierung bemüht sich, Masken zu beschaffen.“ Auch die Preise in China seien nicht astronomisch.

Dagegen hat er den Eindruck, dass in Deutschland die Geschäftemacher unterwegs sind, die sich, so Brinkdöpke, „an der Not bereichern wollen“: „Bei uns rufen Leute an, die Acrylscheiben kaufen wollen, aus denen sie für teuer Geld Spuckschutz bauen wollen. Doch da machen wir nicht mit.“