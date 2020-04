Steinhagen (WB/vh). Für die 10.300 Quadratmeter große Fläche westlich der Bahnhofstraße gibt die Bezirksregierung jetzt grundsätzlich grünes Licht zur Umwandlung von der Grün- in eine Gewerbefläche. Und so stimmte Donnerstag der Steinhagener Bauausschuss einstimmig für die Aufstellung eines Bebauungsplans. Einen Interessenten für die Fläche gibt es: Wie berichtet, will das Getränkecenter Kesten hier neu bauen.