Von Gunnar Feicht

Steinhagen (WB). Die besonderen Umstände der Corona-Krise, aber auch das Bestreben, verlässliche Daten für Gründung und Statik der neuen Halle zu erhalten: Das sind zwei Faktoren, die dazu führen, dass die Erdarbeiten am künftigen Hörmann-Sportzentrum der Spvg. Steinhagen wohl erst in der zweiten Mai-Hälfte beginnen werden. „Außerdem mussten zunächst mal die Fernwärmeleitungen verlegt werden. Die alte Leitungsführung der Cronsbachhalle wäre durch das Bau-Areal für die neue Halle gelaufen“, so Spvg. Vorsitzender Andreas Wessels.

Die von den Gemeindewerken beauftragte Fachfirma für Rohrleitungsbau wird ihre Arbeiten in dieser Woche abschließen. Dann liegt der „Hausanschluss“ für das neue Sportzentrum. Angestrebter Stichtag für den Beginn des Erdaushubs neben dem Kabinentrakt des Cronsbachstadions ist danach der 18. Mai. „Ich werde aber in den nächsten Tagen noch einmal konkret mit der Schulleitung des Gymnasiums sprechen, damit wir das Vorgehen mit den Bedingungen für die bevorstehenden Abiturprüfungen abstimmen können“, kündigt Wessels an.

Das Höhenniveau der provisorischen Rasenspielfelder anheben?

Nachdem mittlerweile auch die endgültige Baugenehmigung vorliegt, sollen ab Mitte Mai die Bagger die Baugrube für das Fundament ausheben und die Lastwagen mit dem Erdaushub rollen. Ursprünglich hatte der Spvg.-Vorstand gehofft, damit schon bald nach Ostern beginnen zu können. Diskutiert wird nach wie vor die Möglichkeit, das Erdreich auf dem Gelände des Sportzentrums zu verteilen und damit das Höhenniveau der provisorischen Rasenspielfelder auf der Rückseite der Stadiontribüne anzuheben. „Das würde den Aufwand beim Abtransport erheblich reduzieren und auch den Schulbetrieb des Gymnasiums am wenigsten beeinträchtigen“, argumentiert Wessels.

Genau im Blick haben die Experten weiterhin den Grundwasserspiegel unter dem Baugelände. Wie am 11. März berichtet, wird der Stand dauerhaft über Bohrungen im Baugrund beobachtet. „Deshalb warten wir lieber ein, zwei Wochen länger mit den Arbeiten. Denn wegen der Lage unserer Halle sind die Ergebnisse wichtige Grundlagen für die Gründung des Fundaments und die Statik in der Hochbauphase“, erläutert Wessels. Auf der Basis der gesammelten Daten ließen sich die späteren Kosten besser einschätzen. Was weitere zeitliche Prognosen zur Dauer des Hallen-Neubaus angeht, gibt sich der Spvg.-Vorsitzende bedeckt: In Corona-Zeiten bleibt halt vieles Spekulation.