Steinhagen (WB/anb). Die Steinhagener CDU ist nur ein Haus weitergezogen – aus Am Markt 13 ist Am Markt 17 geworden. Und doch liegen Welten zwischen dem alten Bürgerbüro im abgerissenen Haus Cronsholl und dem neuen im Ärztehaus. Ein 47 Quadratmeter großes Einraumappartement hat die Partei in der ersten Etage bezogen, um (Fraktions-)Sitzungen ebenso wie Bürgersprechstunden und Veranstaltungen abzuhalten. Und wenn Wochenmarkt oder Wahlkampf ist, dann möchte man sich auch mit einem Stehtisch vor dem Haus postieren, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Eigentlich – und in normalen Zeiten.