Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Die Brände im Teutoburger Wald zwischen Halle und Werther am Abend des 25. April sind noch in frischer Erinnerung, da hat es am Mittwochabend, 13. Mai, erneut gebrannt, diesmal auf Steinhagener Gebiet und glücklicherweise in deutlich geringerem Umfang.