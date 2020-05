Von Johannes Gerhards

Hier können sich Kunden wie auf einem Flohmarkt an Kleiderständern und in Schuhkisten passende Bekleidung zu kleinen Preisen aussuchen. Künftig kann dieses Angebot wieder donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr von allen Interessierten genutzt werden – allerdings nur bei gutem Wetter.

" „Vor allem Kinderkleidung ist gefragt, wie sind ja quasi in den Sommer gestürzt.“ Andrea Waschbüsch-Altmeyer "

„Vor allem Kinderkleidung ist gefragt, wie sind ja quasi in den Sommer gestürzt“, so beschreibt Andrea Waschbüsch-Altmeyer die aktuelle Lage. Zudem hätten viele Menschen die Zeit im Homeoffice genutzt, um einiges auszusortieren. Aus organisatorischen Gründen werden saubere und ordentliche Kleiderspenden aktuell montags von 15 bis 18 Uhr entgegen genommen. Damit soll personelles Gedränge vermieden werden, denn im „Laden“ herrschen natürlich Corona-Beschränkungen.

Andrea Waschbüsch-Altmeyer und ihr Team behalten die Situation im Blick. Auch im Hof gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Zudem ist die Anzahl der Kunden begrenzt, und die Verweildauer soll sich nicht allzu lange hinziehen, damit möglichst viele zu ihrem Recht kommen.

Zwölf ehrenamtlich engagierte Damen und ein „Hausmeister“

2008 wurde die Caritas-Kleiderstube in den „Laden“ umgewandelt, seitdem investieren zwölf ehrenamtlich engagierte Damen um „Hausmeister“ Anatoli Kutschma viel Zeit und Energie in das gemeinnützige Projekt. „Ganz bewusst richten wir uns nicht ausschließlich an Bedürftige“, betont Waschbüsch-Altmeyer, das habe auch etwas mit Wertschätzung aller Kunden zu tun. Die Preisgestaltung gestaltet sich individuell; ihr ist durchaus bewusst, dass manche hier günstig erworbene Waren über ebay weiter verkauft werden. Das ändere aber nichts am Ansatz, einerseits Menschen mit qualitativ hochwertiger Kleidung zu erschwinglichen Preisen zu versorgen und andererseits mit den Geldern bestimmte Projekte und Einzelpersonen zu unterstützen.

Schnelle, unbürokratische Hilfe

„Weil wir gut vernetzt sind und eng mit den Sozialbehörden zusammenarbeiten, können wir bei Bedarf recht schnell und unbürokratisch helfen“, sagt die Sprecherin der Caritas-Konferenz. So werden beispielsweise die Auschwitz-Fahrten der Realschule oder Theaterprojekte unterstützt, Schwimmlernkurse für Kinder bezuschusst, aber auch schon mal die Kosten für Brille oder Zahnbehandlung übernommen.

Dass der Bedarf da ist, bestätigt auch Walburga Hutter, die von Anfang an dabei ist: „Manchmal standen schon 50 Leute vor der Tür, bevor aufgemacht wurde.“

Sämtliche gut erhaltene Kleidungsspenden – auch Tischdecken, Handtücher, Bettwäsche und Accessoires – werden gerne entgegen genommen.