Tanzen ist Träumen mit den Füßen«, meint nicht nur Fred Astaire sondern auch Tanzlehrer Thiemo Hagemann, der jetzt wieder in seinen Räumlichkeiten auf der Schlicht-Brücke unterrichten darf. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Steinhagen (WB). Im Walzerschritt drehen und Abstand halten? »Eigentlich blicke ich optimistisch in die Zukunft, aber die letzten beiden Monate haben mir schon Kopfschmerzen bereitet«, sagt Thiemo Hagemann von der in den Räumen der Schlichte-Brücke untergebrachten Tanzschule »Darf ich bitten«. Auch in seinem Betrieb ist nichts mehr wie vor Corona, allerdings überwiegt beim ihm und seiner Kundschaft die Freude darüber, dass die allgemeinen Lockerungsübungen durchs Tanzen ergänzt werden.