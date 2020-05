Von Volker Hagemann

Steinhagen-Amshausen (WB). Wie soll man bloß ein vernünftiges Fußballspiel hinbekommen, wenn sich auf dem ganzen Pausenhof maximal zehn Schüler gleichzeitig aufhalten dürfen? So werden auch die neuen Klettergerüste nur spärlich erobert, es ist ungewohnt ruhig. Bei Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben oder einem Wehwehchen mal kurz von der Lieblingslehrerin in den Arm genommen werden? Bis auf weiteres tabu. In Zeiten von Corona ist auch an der Grundschule Amshausen vieles anders als sonst.

Um 2 Uhr plötzlich aufgewacht

„Neulich bin ich um 2 Uhr aufgewacht und fragte mich: Habe ich in dem zusätzlichen Gruppenraum noch an die veränderte Tischaufstellung gedacht? Also fuhr ich eher als sonst in die Schule – und räumte gerade noch rechtzeitig um 6.30 Uhr die Tische um“, erinnert sich Schulleiterin Annette Hellmann an eine der vielen Veränderungen und Unsicherheiten der vergangenen Wochen. Denn im Unterricht, in den Pausen, drinnen wie draußen, gilt vor allem: Abstand halten!

Ein Spagat für das 13-köpfige Lehrerkollegium, denn seit vergangener Woche sind nun wieder alle vier Jahrgänge vor Ort in der Schule – nach acht Wochen Abwesenheit mit Heimarbeit oder Notbetreuung. Und so gilt es jetzt, zum Schutz der mehr als 180 Grundschüler in Amshausen sich nur mit Mindestabstand zu begegnen und mit Mindestabstand zu lernen – und das bei begrenzter Raumzahl, begrenzter Zeit und einem auf die Hälfte reduzierten Kollegium vor Ort: „Aktuell sind wir nur zu sechst in der Schule, die anderen arbeiten im Home­office – weil sie altersmäßig zur Hauptrisikogruppe zählen“, erklärt Konrektorin Gabriele Hartleif.

Aufgaben in die Briefkästen der Familien gesteckt

Das erfordere viel Flexibilität, zuletzt hätten Kolleginnen Aufgaben für die Schüler auch bei den Familien der Kinder in den Briefkasten gesteckt. „Da gab’s dann auch mal einen netten Ostergruß.“ Umso wertvoller sei jetzt die personelle Verstärkung: „Jan Stengel hat sein Referendariat mit Prüfungsnote eins abgeschlossen“, freuen sich die Schulleiterinnen.

Werden die Schüler in diesem Schuljahr eigentlich in acht Klassen unterrichtet, sind es jetzt mehr als doppelt so viele deutlich kleinere Gruppen. Sie werden an wechselnden Tagen im rollierenden System nach einem Not-Stundenplan unterrichtet. „Es dürfen höchstens zehn Kinder in jeder Gruppe sein“, erklärt Gabriele Hartleif. Das Betreten und Verlassen der Schule erfolgt nach einem ausgeklügelten System: „Jede Gruppe kommt durch ihren eigenen Ein- und Ausgang, und für das Aufstellen auf dem Hof gibt es farbige Markierungen in je 1,50 Meter Abstand.“ Und dann heißt es jeden Morgen zuerst: Hände desinfizieren. Dafür müssen die Kinder im Gebäude auch keine Masken tragen. Nach jeder Unterrichtseinheit werden Tische und Stühle desinfiziert.

„Mittlerweile hat sich alles ganz passend eingespielt“, berichten Annette Hellmann und Gabriele Hartleif. Sie sind froh, dass überhaupt wieder alle Kinder in der Schule Amshausen sein dürfen. „Denn gerade bei den ganz Kleinen ist Lernen auch immer mit menschlicher Nähe verbunden, das ist ein ganz wichtiger Faktor“, betont Hellmann. Und sie sind dankbar für das Verständnis der Eltern und deren Rückhalt. Kritik üben sie dann aber doch – an der Landesregierung. „Für deren Schwierigkeiten in einer so noch nie dagewesenen Pandemie-Lage haben wir durchaus volles Verständnis. Trotzdem müsste sich die Informationspolitik gegenüber den Schulen deutlich bessern; oft weiß die Presse eher von Veränderungen als wir“, sagt die Schulleiterin.

Sie und ihre Kolleginnen grübeln nun, wie sie den Viertklässlern im Sommer einen möglichst schönen Abschluss bieten können. „Denn die traditionelle Schulübernachtung und andere Feiern müssen ausfallen.“ Immerhin ein Programmpunkt bleibt aber: die Prüfung zum Fahrradführerschein. „Polizist Peter Stockhecke hat sich dafür eine passende, etwas abgespeckte Form überlegt; darauf freuen sich die Kinder schon jetzt“, sagt Gabriele Hartleif. Indes sinniert Schulleiterin Annette Hellmann nach mehr als 40 Dienstjahren: „So hätte ich mir mein letztes Berufsjahr nie vorgestellt...“