Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). In der Hauptfiliale der Volksbank in Steinhagen (Kreis Gütersloh) ist am Dienstagmorgen an einem Geldautomaten ein Sprengsatz entdeckt worden. Dieser erwies sich als hochsensibel, so dass weder eine Entschärfung vor Ort gewagt wurde noch ein langer Transport zum LKA nach Düsseldorf. Am Nachmittag wurde das gefundene Objekt auf einer Wiese an der Liebigstraße in Steinhagen kontrolliert gesprengt.