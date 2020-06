Dr. Michael Klessing (73) freut sich über seine Geschäftspartnerin und Nachfolgerin Dr. Anja Brinkmann (50). Um künftig barrierefrei erreichbar zu sein, wird die Praxis im Juli umgebaut und der Haupteingang an die Balkonseite verlegt. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen-Brockhagen (WB). Die medizinische Versorgung in Brockhagen ist langfristig gesichert: Dr. Anja Brinkmann (50) steigt zum 1. Juli in die Praxis von Dr. Michael Klessing mit ein. Und wenn sich der 73-jährige Mediziner voraussichtlich im kommenden Jahr in den Ruhestand verabschiedet, macht sie alleine weiter.