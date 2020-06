Steinhagen (WB/vh). Feuerwehr vor der Steinhagener Sparkassen-Filiale am Pulverbach am Montagvormittag – das weckte bei vielen Passanten sofort Erinnerungen an den Polizeieinsatz vergangener Woche wegen eines Sprengsatzes in der Volksbank. Doch diesmal war es zum Glück nichts Dramatisches.