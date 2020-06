Steinhagen (WB). Eine 64-jährige Fahrradfahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Steinhagen-Brockhagen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Sonntagnachmittag, 7. Juni, gegen 16 Uhr auf der Brockhagener Straße zu dem Unfall: Demnach wollte ein 49-jähriger Ford-Fahrer von der Albertstraße nach rechts auf die Brockhageneer Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar die 64-jährige Radfahrerin, die den an der Albertstraße angrenzenden Gehweg der Brockhagener Straße in Fahrtrichtung Brockhagen befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, die 64-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.