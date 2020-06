Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Zwar wird die Umgestaltung erst von 2025 an, wenn die Ruhezeiten für die ersten Gräber enden, peu à peu erfolgen bis 2045 – aber wie der Alte Friedhof danach aussehen könnte, dazu haben sich im Auftrag der Gemeinde zwei Landschaftsarchitekten bereits Gedanken gemacht und jetzt im Haupt- und Finanzausschuss Pläne vorgestellt. Ihre Entwürfe werden in den Fraktionen ebenso wie im Presbyterium nun beraten. In der nächsten Ausschusssitzung am 19. August soll der Beschluss erfolgen, erst dann geht es in die Detailplanung.

Sichtachsen und Zukunftsbäume

Insofern waren es grobe Leitlinien der Planung, die zunächst Tanja Minardo aus Brockhagen erläuterte. Ihr Entwurf räumt dem Hochkreuz, das sich in einer Sichtachse vom Haupteingang von der Brockhagener Straße aus befindet, eine große Rolle ein. Das Logo der Kirchengemeinde, das geschwungene Hände in Form eines Kreuzes zeigt, hat sie als Impuls für ihre Wegeführung genommen. Tanja Minardo sieht den Alten Friedhof auch als Verbindung zwischen den Wohngebieten und dem Ortskern, möchte die Anlage öffnen, etwa Richtung Raiffeisenstraße.

Die Alten Wege sollen zeitweilig auch noch sichtbar sein: Im Frühjahr bilden Narzissen sie ab, später im Jahr die Herbstkrokusse. Sie will den vorhandenen Baumbestand soweit möglich erhalten und um Zukunftsbäume erweitern. Sie will die Bedeutung des Friedhofs und des Gedenkens in Stelen, Hainen und Gärten mit unterschiedlichen Themen bewahren. Die Wiese ist für sie ein raumbildendes Element, unterschiedliche Aufenthaltsbereiche sollen zum Verweilen einladen – unter anderem in Hängematten.

Baumpaten und Cortenstahl-Platten

Jürgen Edenfeld aus Rietberg ist den Steinhagenern von der Ortskernerneuerung bekannt, die er maßgeblich gestaltet hat. Sein Leitgedanke für den Alten Friedhof: „Dieser Ort ist mit vielen Emotionen und Erinnerungen verbunden“, sagt er. Es sei ein leiser Ort. Das muss in der Gestaltung deutlich werden. Edenfeld will den Wunsch nach Heideflächen aufnehmen.

Auch er löst das bestehende Wegenetz auf, will die Erinnerungskultur etwa mit dem Hochkreuz und den neu interpretierten Gießbrunnen erhalten, rund um das Kreuz soll der zentrale Platz mit Bänken entstehen. Edenfeld schlägt die Einbeziehung weiterer Akteure vor wie den Heimatverein zur Pflege der Heidefläche und Baumpaten. „So wird eine emotionale Bindung zum Friedhof geschaffen.“ Für den Haupteingang schwebt ihm eine Art Tor aus Cortenstahl-Platten vor – ein Element, das man aus dem Ortskern schon kennt.

Beide Landschaftsplaner wollen die Grabsteine mit Ende der Ruhezeiten nach und nach von ihren Standorten entfernen und gesammelt aufstellen. Das stieß schon in der ersten kurzen Diskussion nicht auf Zustimmung in der Politik. FDP und CDU forderten bereits eine grobe Kostenschätzung.