Von Annemarie Bluhm-Weinhold

„Als Lehrerin freue ich mich, weil ich sehe, wie wichtig das ist. Als Schulleiterin muss ich sagen: Es ist eine Zumutung, so kurzfristig für die Umsetzung zu sorgen“, sagt Susanne Kordes, Leiterin der Grundschule Brockhagen. Und ihre Amshausener Amtskollegin Annette Hellmann sagt: „Wir wären auch mit unserem Zwei-Tages-Rhythmus gut bis zum Schuljahresende gefahren.“

Den Start gut gemanagt

Dabei haben die gemeindlichen Grundschulen in der Gemeinde Steinhagen den Start in den täglichen Schulbetrieb für alle Klassen gut gemanagt. „Es ist problemlos gelaufen“, sagt Schulamtsleiterin Gabi Schneegaß. „Wir managen alles wie vorgeschrieben“, sagt auch Susanne Kordes. Die Abstandsregelung tritt zwar außer Kraft – aber die Klassen dürfen nicht durchmischt werden. Das heißt: Die Kinder verbringen den Schultag strikt im Klassenverband. Die Klassen fangen zeitversetzt morgens an, haben zu unterschiedlichen Zeiten Pause und gehen getrennt nach Hause. Und sie müssen Maske tragen, wenn sie außerhalb des Klassenverbandes sind – also zum Beispiel auf den Fluren: „Wir kontrollieren das auch. Und am Montag hatten viele die Maske vergessen. Aber wir hatten vorgesorgt“, sagt Susanne Kordes. Die jeweilige Lehrerin begleitet die Kinder den ganzen Tag über: „Das ist sehr anstrengend, weil wir gar keine Pause haben“, so Kordes.

Die Kinder indes freuen sich, wieder zusammen zu sein: „Sogar über ein Partnerdiktat. Dabei sitzen die Kinder nah zusammen. Das wäre mit den Abstandsregeln gar nicht möglich gewesen.“ Die letzten zwei Wochen vor den Ferien Unterricht zu machen, bringt aus ihrer Sicht einiges: „Wir holen viel nach und festigen den Stoff. Natürlich haben wir die Kinder im Homeschooling begleitet. Aber jetzt können wir sie wieder direkt ansprechen. Und das ist bei Grundschulkindern sehr wichtig.“

Auch in der Grundschule Amshausen hält man sich strikt an die Vorgaben. „Wir machen zudem ausschließlich Klassenlehrer-Unterricht. Es macht keinen Sinn, dass die Kinder im Klassenverband bleiben müssen, aber eine Fachlehrerin von Klasse zu Klasse wechselt“, sagt Annette Hellmann.

Mittagessen im Klassenverband

Auch das Mittagessen mit mehr als 130 Kindern in der OGS sei dank der großen Mensa im Drei-Schicht-Betrieb, im Klassenverband und mit viel Abstand zu den anderen Klassen möglich gewesen. Auch die AWO hätte die OGS gut gemanagt, so Hellmann, so dass die Kinder in ihren Klassenräumen bis 15 Uhr bzw. bei Bedarf bis 16 Uhr bleiben können.

Es sei viel Rechnerei gewesen, die Pläne so auszuarbeiten – zumal es ja nicht die ersten sind: „Acht Pläne haben wir seit März geschrieben, weil sich immer wieder etwas änderte. Das ist auch für die Eltern schwierig, die eigentlich Verlässlichkeit brauchen.“ Insofern begrüßen Annette Hellmann und ihre Stellvertreterin Gabriele Hartleif den täglichen Schulbetrieb für alle Kinder: „Eltern müssen ja auch arbeiten.“

Eltern fühlen sich als Versuchskaninchen

Aber: Für die Schule sei aber der vorherige Zwei-Tages-Rhythmus gut gewesen. Als noch die Abstandsregeln galten, waren die Amshausener Grundschüler einen um den anderen Tag in der Schule. Der Schritt in den Regelbetrieb kommt laut Hellmann bei den Eltern nicht gut an: „Sie fühlen sich als Versuchskaninchen. Und sie haben Angst, dass kurz vor den Ferien noch etwas passiert und alle in Quarantäne müssen statt in die Ferien zu fahren.“ Und die Kinder? „Sie freuen sich zwar, in der Klasse zu sein, aber sie haben sich in den vergangenen Wochen auch etwas entfremdet“, so Hellmann.