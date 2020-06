Sehen den Standort auf diesem Feld kritisch: (von links) Annette und Mario Gundel, Benjamin und Silvia Andrzjewski. Etwa ein Hektar groß ist die Fläche an der Langen Straße/Luisenstraße. Die Gemeinde will einen klassischen Spielplatz anlegen. Foto: Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Dass ein neuer Standort für den vor zwei Jahren abgebauten Spielplatz Luisenstraße gefunden worden ist, das hat die Gemeindeverwaltung jüngst schon im Ausschuss bekannt gegeben – ohne ihn genau zu benennen. Dass dieser Standort aber ein Feld an der Langen Straße sein soll, das haben die direkten Anlieger durch Zufall erfahren – „inzwischen hat uns der Bürgermeister bestätigt, dass Gespräche über Grunderwerb geführt werden“, sagt Silvia Andrzejewski. Bei den Anwohnern regt sich nun Widerstand gegen einen Spielplatz an dieser Stelle.

Ebenso wie die Nachbarn Annette und Mario Gundel sowie Kerstin und Joachim Abraham halten die Andrzejewskis die Fläche für gänzlich ungeeignet für einen Spielplatz. „Sie ist viel zu weit weg von der Niehaus-Siedlung und von den jungen Familien. Man kann sie nur in einem weiten Bogen über die Lange Straße oder die Luisenstraße erreichen. Und die Lange Straße ist seit der Öffnung der Autobahn noch stärker befahren, häufig wird hier auch viel zu schnell gefahren. Das ist viel zu gefährlich für Kinder“, sagt Annette Gundel.

Schlechte Erfahrungen gemacht

An der Langen Straße gibt es nach Auskunft der Anlieger derzeit keine kleinen Kinder, in die Niehaus-Siedlung hingegen sind junge Familien zugezogen: „Dort sollte man einen Spielplatz auch anlegen – an der Luisenstraße“, sagt Silvia Andrzejewski.

Gerade sind die Anlieger einen Spielplatz los geworden, den sie vor 20 Jahren ausdrücklich begrüßt und selbst aktiv mit angelegt haben, der ihnen dann aber zunehmend Probleme gemacht hat. Der Spielplatz lag zwischen den Häusern der Langen Straße und der Luisenstraße, war auch von beiden Straßen aus zugänglich. Doch er war so auch uneinsehbar und damit der sozialen Kontrolle entzogen, wie die Nachbarn schildern, dass es dort immer wieder zu Vermüllung und zu Vandalismus kam. Sogar gebrannt hat es dort, nicht selten waren Teilbereiche der großen Fläche, die einerseits als Abenteuerspielplatz, andererseits als Begegnungs- und Aufenthaltsbereich gedacht war, mit Scherben zerbrochener Flaschen übersät. „Kinder konnte man da nicht einfach so spielen lassen“, sagt Annette Gundel.

Zudem war der Spielplatz Anziehungspunkt für Besucher aus halb Ostwestfalen, wie Mario Gundel weiß. „Dort haben Schulen aus Herford Klassenfeste gefeiert.“ Und häufig wurden die Straßen und Zufahrten zugeparkt, Durchfahrt-verboten-Schilder und die Privatsphäre der Anwohner missachtet. Die Andrzejewskis, die das Gelände einst der Gemeinde zur Verfügung gestellt hatten, ließen den Pachtvertrag nach 20 Jahren deshalb auslaufen. 2018 wurde ihnen die Fläche zurückgebaut zurückgegeben. Heute weiden Andrzejewskis Kühe auf der Fläche. Auch vor diesem Hintergrund wehren sich die Anwohner an der Langen Straße/Luisenstraße gegen einen neuen Spielplatz direkt vor ihrer Haustür.

Grundstücksverhandlungen laufen noch

Bürgermeister Klaus Besser sagte im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT, er finde es bemerkenswert, dass bereits eine Bürgerinitiative entsteht, wenn die Grundstücksverhandlungen noch nicht einmal abgeschlossen seien. Zumal: „Den geplanten neuen Spielplatz kann man mit dem alten gar nicht vergleichen. Der alte war ein Abenteuerspielplatz, der neue soll ein klassischer Spielplatz mit Schaukel, Wippe und Ähnlichem für Kinder werden.“ Der Gemeinde gehe es darum, den zahlreich in die Niehaus-Siedlung zugezogenen jungen Familien einen Spielplatz zu bieten.

SPD-Ratsherr Carsten Heidemann ist bereits 2018 von Eltern angesprochen worden mit der Bitte, sich für einen solchen einzusetzen. Aus Bessers Sicht eignet sich das Grundstück, das als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen ist, weil es nicht zu weit entfernt von der Luisenstraße ist, nicht zum Landschaftsschutzgebiet gehört und auch kein Bauland ist.