Und was ist mit Fußgängern?

Im Steinhagener Bauausschuss stellte Planer Thomas Goldbeck (Büro Plan b) das Vorhaben vor. Auf 820 Metern soll der vorhandene Schotterweg zwischen dem Abzweig Upheider Weg bis hinter die A33-Foddenbachbrücke eine asphaltierte Fahrbahn erhalten. Dabei will Goldbeck an der bisherigen Breite von maximal 3,50 Metern mit allen naturgegebenen Engstellen festhalten. Nördlich der Autobahn hat Straßen NRW im Zuge des Autobahnbaus für eine Asphaltierung gesorgt, doch danach folgt auf 400 Metern bis Flurstraße/Schnatweg in Künsebeck erneut Schotter. Da das Ausbauvorhaben mit insgesamt 266.000 Euro unterhalb der Kostenschätzung der Gemeinde liegt, und Fördermittel von 88.000 Euro zu erwarten sind, soll dieses letzte Stück noch mit in die Baumaßnahme genommen werden, beschloss der Ausschuss einstimmig.

Hauptradroute

Denn die Bedeutung des verlängerten Hilterweges ist nicht zu unterschätzen: Sowohl im Radwegekonzept der Gemeinde als auch im Radverkehrsplan des Kreises Gütersloh ist die Strecke als Hauptradroute zwischen Steinhagen und Halle ausgewiesen. Doch die Tücke steckt im Detail. was heißt Fahrradstraße eigentlich? Der Radverkehr muss dort vorherrschende Verkehrsart sein, so Goldbecker. Autoverkehr soll nur für die Anlieger zweier Häuser zugelassen werden. Aber: Inlineskater und Rollstuhlfahrer brauchen eine Ausnahmebeschilderung – sonst dürften sie dort nicht fahren.

Und Fußgänger? So lautete eine Frage aus dem Ausschuss. Rechtlich eine Grauzone, bekannte der Planer. Doch es wäre fatal, wenn im Naherholungsgebiet Patthorst Spaziergänger und Läufer die „Fahrradstraße“ nicht nutzen dürften. Dass die Strecke kein Schleichweg nach Halle wird, dafür sollen Poller an der Gabelung sorgen, wo der Weg Richtung Foddenbachbrücke abzweigt.

Und auch im Grundbuch gilt es anlässlich des Ausbaus einige Änderungen vorzunehmen. Denn derzeit verläuft der Weg nicht nur auf gemeindeeigenem Grund und Boden, sondern tangiert auch private Flächen. Über das Flurbereinigungsverfahren im Rahmen des Autobahnbaus werden die Flächen ausgeglichen, kündigte Bauamtsleiter Stephan Walter an. Der Baubeginn hängt an der Genehmigung des Förderantrags.