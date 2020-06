Auch sie wollen in den Gemeinderat

Die UWG

Da ist zum einen die UWG, die Unabhängige Wählergemeinschaft – eigentlich traditionell im Steinhagener Rat vertreten. Doch 2014 zog sie sich zurück. Es fehlte an Kandidaten. Und nach diesem „Aussetzer“ müssen Vorsitzender Kai Funke (29) und seine Mitstreiter nun erst einmal Unterstützerunterschriften sammeln, um wieder antreten zu dürfen. Das hat einen Vorteil: „Dabei kommt man schon mit den Bürgern ins Gespräch“, sagt Kai Funke.

Denn coronabedingt ist der Wahlkampf diesmal anders – kontaktloser, digitaler – als vormals. Coronabedingt sind aber auch die Vorgaben gelockert für die Unterstützer-Unterschriften. Kai Funke kämpft nicht nur um den Einzug in den Rat, sondern ist auch Bürgermeisterkandidat seines Wählervereins – die UWG ist rechtlich gesehen nämlich keine Partei.

Welche Qualifikationen bringt er mit für das Bürgermeisteramt? „Ich habe einiges an politischer Erfahrung“, sagt Funke, der zuvor lange für die CDU und seit 2018 parteilos im Gemeinderat sitzt. „Klaus Besser hinterlässt riesengroße Spuren. Aber ich bin jung, ich könnte der Gemeinde lange erhalten bleiben“, sagt er.

Elf Wahlbezirke kann die UWG direkt besetzen – und auch nur da Stimmen holen. Funke hatte gehofft, für alle Bezirke Bewerber zu finden. Aber das Ausscheiden von Tanja Meyerhoff hat eine Lücke gerissen. Dafür setzt Funke auf zahlreiche junge Kandidaten – und auf seine politischen Schwerpunkte wie die Errichtung der Tiny-Häuser als kleine, schnell zu errichtende Wohneinheiten auch für Studenten. Die Ärzte-Versorgung, aktuell die Nachfolge in der Kinderarztpraxis, Steuerentlastungen, Beseitigung des Buschaos’ am Schulzentrum und in Sachen Umwelt die Anlage von mehr Streuobstwiesen zur allgemeinen Verfügung, sind weitere Punkte.

Die AfD

Bekannt aus der politischen Arbeit in der Gemeinde ist Alexander Alt. Er saß für die FDP im Gemeinderat, trat 2014 sogar als Bürgermeisterkandidat an – und wechselte Anfang 2019 von der FDP zur AfD. Nun hat er mitgeholfen, deren Gemeindeverband Steinhagen zu gründen. Bei der Kommunalwahl tritt er als Spitzenkandidat der Kreis-AfD an.

Wie viele Wahlbezirke die AfD in Steinhagen mit Direktkandidaten besetzen kann, ist noch ungewiss. „Das ist ein ganz großes Problem. „Wir haben viele Gespräche geführt, aber kaum jemanden gefunden, der sich aufstellen lassen will“, so Alt: „Viele befürchten berufliche Nachteile oder andere Schwierigkeiten.“

An diesem Montag hat die AfD ihre Wahlversammlung. Wo, will Alexander Alt nicht öffentlich machen. Er befürchtet Proteste. Derzeit ist er dabei, Positionen zum Wahlprogramm auszuarbeiten. Soziales, Integration, Finanzen, Mobilität, Kultur, Schule, Sport und Digitalisierung gehören dazu. „Da haben wir durchaus konträre Ansichten. Etwa beim Thema Straßenverkehr. Wir bekennen uns zum Automobil, aber auch zu anderen Verkehrsformen. Wir sind eine Landgemeinde. Da ist man, gerade als älterer Mensch, auf das Auto angewiesen.“

Im Gegensatz zu allen anderen Parteien ist die AfD im Wahlkampf bisher kaum digital unterwegs. Zwar gibt es eine Homepage, aber Alexander Alt bekennt: „Wir brauchen noch jemanden für die Sozialen Medien.“ Lieber würde die AfD auf den Marktplatz gehen: „Aber mit Abstandsregeln ist das ja nicht so einfach.“

Die Partei

Die AfD zu bekämpfen, dafür tritt „Die Partei“ an. Seit kurzem gibt es einen Ortsverband Steinhagen. Und das erstaunt Kreisvorsitzenden Glenn Krüger auch ein wenig: „Weil wir hier keine Plakate zur Bundestagswahl und Kommunalwahl kleben durften, mussten wir einen Kreisverband gründen. Das ging bei unseren schlanken Strukturen auch gut. Ein Ortsverband war eigentlich gar nicht vorgesehen. Aber die Steinhagener haben darauf bestanden“, sagt Glenn Krüger, selbst Steinhagener. Vorsitzende ist seit Mitte Mai Katia Herkströter. Derzeit besteht „Die Partei“-Spitze nur aus Frauen. „Wir haben seit 8. März nur Frauen aufgenommen. Denn wir wollten auch Männer mal strukturell diskriminieren, um ihnen zu zeigen, wie es ist, an eine gläserne Decke zu stoßen. Denn so geht es Frauen andauernd“, so Krüger.

Diese – im Sinne der Gleichstellung natürlich berechtigte – Aktion zeigt, wes Geistes Kind „Die Partei“ ist: Sie entspringt der Satire, hat bei allem eine satirische Perspektive und weist so auf Missstände hin, so Krüger. Schließlich wurde sie 2004 von Redakteuren des Satire-Magazins „Titanic“ gegründet, ihr Vorsitzender Martin Sonneborn sitzt im Europaparlament. Sprüche wie „Wirr ist das Volk“ oder „Irgendwas“ (ist auch eine Forderung) zeugen davon.

In Steinhagen will „Die Partei“ in den Gemeinderat – mit dem erklärten Ziel, die AfD abzuwehren. Als diese in Steinhagen gegründet wurde, formierte sich der Widerstand in „Die Partei“. Die Kunst zu fördern und die Gemeinde mit Leben zu füllen, nennt Glenn Krüger als weitere Themen. Zwar muss sie auch Unterstützerunterschriften sammeln, ist sich aber sicher, alle Wahlbezirke besetzt zu bekommen. Ende Juni/Anfang Juli soll die Aufstellungsversammlung sein: „Ein paar Mitglieder wollen in den Rat“, so Krüger.