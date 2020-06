Wie die Polizei am Montag berichtete, fuhr der 57-jährige Bielefelder am Samstag, 20. Juni, gegen 15 Uhr mit einer Gruppe von etwa 15 weiteren Rennradfahrern in Fahrtrichtung Isselhorst, als er aus ungeklärter Ursache stürzte. Eine Zeugin aus der Gruppe verständigte die Polizei und blieb mit dem 57-Jährigen am Unfallort. Der Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Rennrad wurde durch den Rest der Gruppe abtransportiert.