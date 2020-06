Wie die Polizei am Montag mitteilte, beschädigte der Mann mit seinem Fahrzeug am Samstag, 20. Juni, gegen 15.30 Uhr beim Rangieren auf einem Kundenparkplatz an der Mühlenstraße die Schaufensterscheibe eines angrenzenden Geschäftes. Im Anschluss an den Zusammenstoß rangierte er sein Fahrzeug in die gegenüberliegende Parklücke und blieb in seinem Pkw sitzen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Zusammenstoß, verständigten die Polizei und machten Angaben zu dem augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann. Vor Ort wurde ein 63-jähriger Mann aus Steinhagen angetroffen. Für eine Blutentnahme wurde der Steinhagener in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.