Traditionshandwerk ist wieder gefragt

Diese positive Entwicklung reiche schon etwas länger zurück: „Vor allem im März wurde das deutlich, als zahlreiche Restaurants und Geschäfte wegen der Corona-Krise schließen mussten. Wir durften ja als Lebensmittelgeschäft weiter öffnen – und wir waren überrascht, wie viele auch neue Kunden auf einmal zu uns kamen. Viele haben die Lust am Kochen wieder entdeckt und kaufen bei uns frisches Fleisch“, berichtet Werner Haskenhoff.

Nächste Woche sind 16 Schweine aus Hörste dran

Und die Tiere dafür stammen aus der Umgebung: „Wir haben eine Konzession für unsere eigene Hausschlachtung; wir schlachten wöchentlich in der Waldbadstraße oder bei einem befreundeten kleinen Metzger in Marienfeld. Und die Rinder unseres langjährigen Lieferanten werden wöchentlich für uns bei Brinkmann in Borgholzhausen geschlachtet“, erklärt der Fleischermeister. Kommenden Montag beispielsweise werden 16 Schweine von Landwirt Reinhard Wagemann aus Halle-Hörste geschlachtet. „Wir legen Wert darauf, nachvollziehen zu können, woher das Fleisch stammt, nämlich von Höfen aus der Umgebung.“

Werner Haskenhoff ist seit 1988 im Betrieb, sein inzwischen verstorbener Vater Werner eröffnete das Geschäft an der Waldbadstraße im Jahr 1958. „Schon mein Opa war Hausmetzger auf Schloss Tatenhausen und fuhr seinerzeit immer selbst zu den Landwirten“, berichtet der heutige Geschäftsinhaber.

Fleisch könnte teurer werden

Doch schon vor Jahren habe sich ein Trend abgezeichnet, der nach wie vor anhalte: „Der Fleischkonsum sinkt mehr und mehr, viele Leute essen lieber seltener Fleisch, dafür aber hochwertiges“, beobachtet Werner Haskenhoff. „Überhaupt geht der Zug schon in die richtige Richtung. In ganz vielen Branchen wissen die Leute wieder mehr das heimische Handwerk zu schätzen.“ Er habe aber auch durchaus Verständnis dafür, wenn sich das nicht jeder immer leisten kann. Bezogen auf große Schlachtbetriebe müsse man sich bewusst sein: „Werden die umstrittenen Werkverträge gekündigt, wird Fleisch deutlich teurer.“

Schon lange bietet die Fleischerei Haskenhoff außerdem ein vielseitiges Sortiment für Nicht-Fleischesser an: „Gemüse-Grillspieße, Fisch, Scampi beispielsweise, das gehört ja ohnehin zum Sortiment unseres Partyservice’.“

Noch einmal im Hinblick auf den Corona-Ausbruch bei Tönnies: Gab es schon einmal Diskussionen in ähnlicher Dimension? Werner Haskenhoff nennt etwa die BSE-Krise („Rinder-Wahnsinn“), die ab 2001 zunehmend Schlagzeilen machte. Zahlreiche vor allem importierte Rinder erkrankten seinerzeit an einer Gehirnerkrankung wegen schlechter Futtermittel. „Damals ging der Konsum an Rindfleisch drastisch zurück, und die Kunden griffen alternativ zu Straußenfleisch und Lammfleisch“, erinnert sich Haskenhoff. Für ihn gilt branchenübergreifend: „Wichtig ist immer möglichst handwerkliche Qualität.“

So viel Fleisch essen wir:

Laut dem Deutschen Fleischer-Verband isst jeder Deutsche durchschnittlich 60,1 Kilogramm Fleisch im Jahr (Stand 2018). Das teilt sich wie folgt auf:

Schweinefleisch: 35,7 kg

Geflügel: 13,2 kg

Rind- u. Kalbfleisch: 9,7 kg

Sonstiges Fleisch: 0,7 kg

Schaf- und

Ziegenfleisch: 0,6 kg

Innereien: 0,2 kg

Pferdefleisch: 0 kg