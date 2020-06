Nachdem bereits die letzten drei Vorstellungen der vergangenen Spielzeit ausfallen mussten, soll es ab Oktober mit neuen Konzerten und Theateraufführungen losgehen. Doch dass dies finanziell überhaupt möglich ist, verdankt das Kulturwerk in erster Linie dem treuen Publikum. „Wir haben den Leuten Gutscheine oder Erstattungen für die ausgefallenen Veranstaltungen geboten, doch fast alle unsere Abonnenten haben darauf verzichtet und uns das Geld gespendet”, sagte Schatzmeister Frank Pohl.

Plätze reduziert

Denn auch, wenn die neue Spielzeit im Oktober beginnt, rechnen die Organisationen mit Einschränkungen und haben deshalb ein Hygienekonzept ausgearbeitet. So sollen von den insgesamt 758 Plätzen in der Aula des Schulzentrums nur knapp 250 besetzt werden, um Hygieneabstände sichern zu können. „Es wird darauf hinauslaufen, dass wir in erster Linie für unsere Abonnenten spielen und es nur sehr wenige Karten im freien Verkauf geben wird”, sagte Frank Pohl, der auf diese Weise auch einfacher nachhalten möchte, wer während den Vorstellungen nebeneinander sitzt – denn auch darauf wird in der neuen Spielzeit geachtet.

„Wir erstellen Sitzpläne und werden wahrscheinlich mit veränderten Stuhlreihen und Abläufen arbeiten”, sagte Kulturwerks-Vorsitzender Dr. Rüdiger Noelle. So sei es denkbar, den Einlass nach Sitzreihen zeitversetzt zu gestalten. Auch auf das Catering und die Garderobe müsse wahrscheinlich verzichtet werden.

„Uns ist wichtig, dass die Menschen in der Gemeinde etwas haben, auf das sie sich freuen können. Ich sehe es als unsere Aufgabe, ihnen Erlebnisse zu schenken”, sagte Programmgestalterin Adelheid Meyer-Hermann, die aufgrund der Einschränkungen mit kleineren Ensembles auf der Bühne beginnen möchte.

Frauentrio

Los geht es dabei mit dem Trio con Abbandono. „Das ist etwas Besonderes, da wir noch nie ein reines Frauentrio auf der Bühne hatten”, sagte Adelheid Meyer-Hermann, die auch mit dem Stück „Biedermann und die Brandstifter” einen Programmhöhepunkt plant – denn dabei sollen auch Schüler des Steinhagener Gymnasiums mit auf der Bühne stehen. „Unser Rückgrat sind unsere Abonnenten”, betonte Frank Pohl, der sich deshalb auch über den Abschluss neuer Abonnements freuen würde.

Diese kosten je nach Preiskategorie zwischen 99 und 169 Euro (ermäßigt 49,50 bis 84,50 Euro) pro Jahr und sind ab sofort über die Hotline mit der Telefonnummer 05201/8930 oder im Onlineshop der Kreissparkasse Halle erhältlich.

Das Programm

Los geht es am Freitag, 2. Oktober, mit dem Trio con abbandono, das mit Akkordeon, Klarinette und Cello auftritt. Am Freitag, 23. Oktober, spielt das Aris-Quartett Stücke von Haydn, Schostakowski und Beethoven, bevor es am Sonntag, 15. November, mit dem Kokopelli-Saxophon-Quartett und Gershwin, Bernstein und Piaf weitergeht. Am Samstag, 12. Dezember wird das Stück „Biedermann und die Brandstifter” aufgeführt. Das Neujahrskonzert der Nordwestdeutschen Philharmonie findet am Sonntag, 24. Januar, statt. Am Donnerstag, 25. Februar, wird das Krimi-Stück „Bei Anruf Mord” gesielt. Das Theaterstück „Der zerbrochene Krug” ist am Freitag, 12. März zu sehen, bevor die Landesbühne Rheinlandpfalz Neuwied am Dienstag, 4. Mai, „Sophie Scholl – Die letzten Tage” spielt. Die Jungen Sinfoniker treten im Mai 2021 auf. Am Sonntag, 22. Dezember ist als Weihnachtsstück „Der Zauberer von Oz geplant”.