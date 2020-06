Freilaufender Hund reißt Rehkitz

Steinhagen (WB/anb). Drama mitten auf der Bielefelder Straße: Ein freilaufender Hund hat nach Schilderung des Hegerings Steinhagen am Mittwochmorgen ein Rehkitz die Bielefelder Straße heruntergetrieben. Auf Höhe des Hauses Nummer 35 stellte er das Kitz und verletzte es am Kopf. Illja Bjelac, der zufällig im Auto vorbeikam, sah das und handelte sofort: Er trennte Kitz und Hund und nahm sich des verletzten Tieres an.

Von Westfalen-Blatt