„Denkt jemand an die Kinder?“

„Denkt überhaupt noch jemand an die Bedürfnisse unserer Kinder?“, fragen Schulpflegschaftsvorsitzende Anna Kabelski und ihre Stellvertreterin Anne Ernst. Sie betonen, weder die Maßnahmen des Lockdowns torpedieren noch irgendein Risiko eingehen zu wollen: „Niemand bezweifelt die Intensität der Belastung, der der Kreis Gütersloh ausgesetzt ist. Aber dürfen deshalb die Kleinsten der Gesellschaft, die auch Leidtragende der Situation sind, unbeachtet bleiben?“ Die Zeugnisübergabe habe als Zäsur zwischen Grund- und weiterführender Schule ohnehin eine große Bedeutung, die in diesem Jahr der Entbehrungen und Verunsicherungen noch gestiegen sei. „Ein förmlicher Abschluss der Grundschullaufbahn mit persönlicher Ansprache der Lehrerin, wäre essenziell gewesen“, sagen die beiden.

Hygienekonzept

Und deshalb hatten Eltern der Viertklässler gemeinsam mit der Schule ein Konzept ausgearbeitet, wie die Zeugnisübergabe unter allen Umständen der notwendigen Schutzmaßnahmen stattfinden könnte: unter freiem Himmel auf dem Schulhof, mit zeitversetztem Eintreffen der höchstens dreiköpfigen Familien, mit Händedesinfektion und Maskenpflicht, Abständen von drei Metern zwischen den Familien und und und. „Wir haben, um nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen, einen offiziellen und sachlichen Antrag gestellt“, so die Schulpfegschaft.

Doch der Kreis lehnte ab und begründete dies nach Meinung der Eltern nicht einmal ausreichend – oder wie es in der Stellungnahme der Schulpflegschaft heißt: „Der Antrag wurde nicht beschieden. Vielmehr vermuten wir, dass der Schulleitung nahegelegt wurde, den Antrag zurückzuziehen.“ Dabei wünschten sich die Eltern doch vor allem eine Begründung, damit sie und ihre Kinder besser verstehen könnten, warum die Zeugnisübergabe nicht stattfinden könne.

Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT sagte Schulrat Stefan Kern: „Die Lage ist prekär, weil es auch einen Corona-Fall in Steinhagen in Zusammenhang mit der Bibliothek gibt, die wiederum Kontakt zu den Schulsekretariaten hat.“ Das Ordnungsamt hätte deutlich auf die Gefahr hingewiesen, dass es Menschenansammlungen vor dem Schulhof geben könnte, sagte er weiter. „Und was ist das für ein Signal? Eine Schule macht Verabschiedungen, andere mit Kindern von Werksvertragsarbeitern können das nicht? Man sollte solidarisch sein“, so Kern weiter.

Nicht unsolidarisch

Als unsolidarisch gegen andere Schulen verstehen die Eltern eine solche Übergabe ohne jegliche Feierlichkeit auch nicht, das betonen sie ausdrücklich. Aber es werde die Unerträglichkeit dessen spürbar, was viele Eltern seit Monaten beschäftigt, sagen Anna Kabelski und Anne Ernst: „die sehr hinten stehende Position der Belanglosigkeiten, auf die die Bedürfnisse unserer Kinder gerutscht sind.“

Alyssa Porten (9), Klassensprecherin der 4b, hat eine Rede geschrieben, die sie nun nicht hält – aber sie hätte unter anderem gesagt: „Wenn es drauf ankam, haben wir zusammengehalten wie Pech und Schwefel. In der letzten Zeit durften wir uns leider nicht oft sehen, zuerst gar nicht. Alles war anders und nicht ganz leicht. Für uns war das seltsam. Und es macht uns auch etwas Angst. Ich finde, wir haben das gut geschafft. Als wir wieder in der Schule waren, haben wir alle Regeln gut eingehalten. Wir wollten gemeinsam Corona besiegen und niemanden gefährden. Ich finde, wir können sehr stolz sein auf uns, dass wir trotz Corona noch fröhlich waren, uns kaum beschwert haben, obwohl wir viele doofe Sachen hinnehmen mussten und sehr oft gerne Stop gerufen hätten.“