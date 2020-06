Die nächste Generation übernimmt

Es sind rein persönliche Gründe, die sie zum Aufhören bewegen – nach dem Motto: „Fange an mit irgendwas aufzuhören.“ Die Entscheidung sei seit zwei, drei Jahren gereift, sagt Sabine Godejohann. Sie habe auch damit zu tun, dass ihr Ehemann Harald inzwischen in Altersteilzeit ist. Sie weiß zudem ihre Partei gut aufgestellt, hat den Generationenwechsel lange und systematisch eingeleitet: „Wir haben eine Fraktion von mehr als 30 Leuten“, sagt sie. Viele junge sind darunter. Und auch für die Nachfolge im Fraktionsvorsitz kann sie sich gleich mehrere vorstellen.

Radikal im Denken

Sabine Godejohann, die in Steinhagen geboren und aufgewachsen, in Halle zur Schule gegangen ist und in Bielefeld Lehramt studiert hat, ist „ein politischer Mensch von Haus aus“, wie sie sagt. Ihr Vater hat sie schon mitgenommen zu Auftritten von Willy Brandt. Selbst aktiv geworden ist sie dann im Steinhagener Verein Jugendzentrum, Ende der 1970er Jahre bei den Jusos, um frauenpolitische Themen in den Unterbezirksvorstand zu tragen.

Diese fehlten bei den Jusos völlig. Anti-Atomkraft, „Stoppt Strauß“, die Friedensdemos im Hofgarten: Sabine Godejohann ist in einer hochpolitischen Zeit erwachsen geworden – auch politisch erwachsen. „Um bei den Jusos mitzuarbeiten, musste man in die SPD eintreten. Mein Vater hat gesagt: ‚Gott sei dank, jetzt ist das Radikale vorbei.‘ Dabei war ich nicht radikal. Höchstens in der Haltung, aber nicht gewalttätig.“

Der Blick als Mutter

Klar in der Haltung, von dem Gedanken der Solidarität geprägt, dass Gemeinwesen nur funktioniert, wenn es allen gut geht, hat sie die Kommunalpolitik mitgestaltet. 1984 wurde sie stellvertretende sachkundige Bürgerin im Steinhagener Schulausschuss. Da wurde die Lehrerin, die seit vielen Jahren in der OGS der Grundschule Amshausen arbeitet, gerade Mutter. „Mit der Familiengründung ist mein Blick auf Steinhagen anders geworden.“

Schule und Kultur, das sei immer ihr Ding gewesen, sagt sie. 1989 wurde sie das erste Mal in den Gemeinderat gewählt. Als ernüchternd schildert sie diese erste Amtszeit Bis 1994: „Nicht nur, weil wir nicht die Mehrheit hatten, sondern, weil es keine Diskussion gab. Die wollte die bürgerliche Mehrheit gar nicht.“ 1994 dann der Wechsel zu Rot-Grün im Steinhagener Rat – und der Schulausschussvorsitz für Sabine Godejohann, die 1997 auch Fraktionsvorsitzende wurde.

Lieblingsprojekt Mensa

Als einen der größten Erfolge ihrer politischen Laufbahn bezeichnet sie den Bau der Mensa – vom politischen Gegner, aber auch vom Bund der Steuerzahler kritisiert als ein zu teures Projekt. Für Sabine Godejohann stand der Gedanke, alle Kinder gut versorgt zu sehen, im Mittelpunkt: „Eine Gemeinde wie Steinhagen kann sich das leisten“, sagt sie. Ihr größter Misserfolg: die Einführung der Inklusion für weiterführende Schulen vor 20 Jahren – damals mit viel Emotion diskutiert und an der Realschule abgeschmettert, heute längst eine Selbstverständlichkeit.

„Mich lässt so etwas nicht kalt. Wenn es aufreibende Zeiten sind, dann beschäftigt mich das.“ Eines ihrer ersten großen Projekte als Schulausschussvorsitzende war 1994 der Bau der Grundschule Laukshof – eines ihrer letzten war jetzt die Entscheidung zum Neubau der Grundschule Brockhagen. Und einen kurzen Moment hat sie noch überlegt, ob sie den Rückzug richtig entschieden hat. Denn: „Einen Neubau zu begleiten, ist schon spannend...“