Noch immer Streit ums Wäldchen

CDU und FDP plädieren hingegen dafür, zumindest einen Teil der Fläche an der Borsigstraße für Erweiterungspläne der Firma Kaiser Dämmstoff vorzusehen. Ein Konflikt, der erneut diskutiert wurde und der sich im Abstimmungsergebnis von neun Ja-Stimmen (SPD und Grüne) gegen sechsmal Nein von CDU und FDP niederschlug – das wiederholte sich auch im Gemeinderat. Die Fläche steht im Eigentum der Gemeinde Steinhagen und wird derzeit von der Bezirksregierung noch dem Industrie- und Gewerbeflächenkontingent zugerechnet. Bei der Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplanes könnte der Wald künftig als Grünfläche berücksichtigt werden.

Waldbestand ist nicht homogen

Nach dem Bauausschuss war die Umwandlung von Düfelsieks Wäldchen in eine Grünfläche noch einmal Thema im Gemeinderat. Frank Baudisch vom Büro Stadtlandkonzept in Werther erläuterte die Rahmenpunkte der Maßnahme vor dem Hintergrund der im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Anregungen und Einwendungen. Er machte klar, dass die Maßnahme eine Selbstverpflichtung der Gemeinde sei, das Waldstück im „jetzigen Wertzustand“ zu erhalten. Der Waldbestand selbst sei allerdings nicht homogen, wie er sagte. Zum Teil prägten zwar mehr als 300 Jahre alte Buchen die Fläche, doch in Teilen sei sie auch deutlich jünger, erst in den vergangenen Jahren entwickelt.

Die CDU wollte sich der gesamten Diskussion enthalten, kündigte Dr. Mechthild Frentrup an. Denn durch die Bebauungsplanänderung ergebe sich für den Naturschutz kein Vorteil, deshalb sollte hier nicht ein Status fixiert werden. Sie verwies auf andere Gewerbegebiete in der Gemeinde, wo Firmenerweiterungen möglich seien durch Ausgleichsmaßnahmen. „Das Ausschließlichkeitsprinzip ist nicht schlüssig“, sagte sie mit Blick auf die dadurch unmöglich gewordene Erweiterung der Firma Kaiser.

IHK weist auf Mangel an Gewerbeflächen in Steinhagen hin

Hildegard Fuest (SPD) verwies auf Erweiterungsmöglichkeiten für die Firma Kaiser in andere Richtungen auf dem Firmengelände. Christiane Manthey (Grüne) sagte: „Natürlich könnten wir die Fläche als Gewerbegebiet belassen, aber nicht nutzen. Und dann fehlt sie uns insgesamt in unserer Gewerbeflächenbilanz.“ Doch auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) wies auf den Mangel an Gewerbeflächen in Steinhagen hin.

Der Landesbetrieb Wald und Holz zeigte in seiner Stellungnahmen Verwunderung über die Ausweisung als Grünfläche. Warum nicht als Wald? Wie Frank Baudisch begründete, sei der Begriff Wald gesetzlich sehr weit gefasst, Pflege und Entwicklung sind dem Ermessen des Eigentümers anheim gestellt. Um die Strukturvielfalt und die Artendiversität besser zu schützen, hält Baudisch die Festschreibung als Grünfläche mit der Zweckbestimmung als naturnahes Feldgehölz für angemessen.

Kaiser Dämmstoff: Erweiterung auf Eis

Eigentlich wollte sich die Firma Kaiser Dämmstoff längst erweitern. Dafür wollte sie ursprünglich einen etwa 40 Meter breiten Streifen der angrenzenden gemeindeeigenen Waldfläche („Düfelsieks Wäldchen“) erwerben, um dort eine Lagerhalle zu bauen. Doch der Bauausschuss schmetterte das Vorhaben im Februar 2019 ab.

Geschäftsführer Stephan Kaiser sagte jetzt auf WB-Anfrage, an der Erweiterung grundsätzlich festhalten zu wollen: „Es gibt natürlich auch Pläne dafür. Aber aktuell liegt das Vorhaben erst einmal auf Eis.“