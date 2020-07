Das Geld – exakt sind es 29.970 Euro – stammt aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, das die nordrhein-westfälische Landesregierung ins Leben gerufen hatte. Damit werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung und Weiterentwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Dabei werden zahlreiche Vereine auf Antrag finanziell unterstützt. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren“, erklärt Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt.

Beleuchtung und Garagen erneuern

Auch für die Kyffhäuser-Kameradschaft bedeutet der positive Bescheid aus Düsseldorf nun grünes Licht: Gefördert wird die bauliche Modernisierung und Erweiterung ihres Vereinsheims an der Brockhagener Straße sowie die Modernisierung der Ausleuchtung und Beschilderung der Außenanlagen. „Im November 2019 hatte uns der Sportring Steinhagen über das Förderprogramm informiert. Über ihn liefen offiziell auch die Anträge, in denen wir unseren Modernisierungsbedarf vorgestellt und erläutert hatten“, berichtet Kyffhäuser-Vorsitzender Klaus Landwehr. „Denn manche Ecken bei der Zuwegung sind schon sehr, sehr düster, da ist die neue Beleuchtung dringend erforderlich. Am Vereinsheim selbst müssen die Garagentore erneuert werden. Dort steht unter anderem auch ein Vereinsbulli des TuS Brockhagen.“

Von dem Förderprogramm für Sportstätten profitieren nun mehr als 500 Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung.