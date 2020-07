So waren am Donnerstagabend, 9. Juli, gegen 17.30 Uhr Einsatzkräfte der Löschzüge Steinhagen und Amshausen sowie des Löschzugs Künsebeck auf die A 33 beordert worden. „In Fahrtrichtung Osnabrück mussten die Kollegen direkt in der Abfahrt Künsebeck eine Ölspur beseitigen; der Verursacher war zunächst unbekannt“, berichtet Andreas Kramme, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Steinhagen.

Mehrere Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Schon am Morgen des Freitags löste die Brandmeldeanlage in einem Brockhagener Industriebetrieb aus. „Passiert ist dort zum Glück aber nichts“, so Kramme. „Kaum, dass das abgearbeitet war, wurden wir am Freitagmittag gegen 13 Uhr per Funk zu einem weiteren Einsatz mit dem Stichwort ‚Ölschaden‘ alarmiert. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Gütersloher/Michaelisstraße kam es zu einem Personenschaden. Zunächst hieß es dort noch, es seien Betriebsstoffe aus den Unfallfahrzeugen ausgelaufen, dem war dann aber doch nicht so“, berichtet der Feuerwehrsprecher. „Also unterstützten wir die Polizei lediglich bei den Aufräumarbeiten, unser Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.“

Zum Unfallhergang konnte die Polizei am Freitagabend im Detail noch nichts sagen, nach ersten WB-Informationen soll ein Vorfahrtverstoß Auslöser für den Unfall gewesen sein. Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls zwei Leichtverletzte gab es am Freitag gegen 14.20 Uhr bei einem weiteren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Gütersloher/Vennorter Straße. Auch hierzu konnte die Polizei am Freitagabend noch keine detaillierten Angaben machen. Der Steinhagener Bauhof streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.