Viele Auflagen haben bislang die Gottesdienste innerhalb der Kirchen nahezu unmöglich gemacht. Von Mitte März bis zum 10. Mai war Stille in den Steinhagener Kirchen. Jetzt kamen noch einmal zwei Wochen Sperrzeit hinzu, erzählte Dr. André Heinrich. Er freute sich daher besonders über die große Hilfe beim Freiluft-Gottesdienst auf dem Hof Johannsmann.

Hier gab es genug Platz für die Posaunenchor-Mitglieder, die Monika Tuxhorn leitete, sowie für eine mit Stroh gezierte Kanzel und die rund 150 Gäste. Ihre Stühle waren in Zweier-Gruppen und sonst mit großem Abstand gestellt worden. Doch konnten sie auf diese Weise nicht nur live dem Gottesdienst folgen. Sie durften sogar mitsingen. Denn das ursprüngliche Verbot war durch die Situation im Freien aufgehoben.

Drei Kinder wurden getauft

So entstand ein tolles Gemeinschaftsgefühl, dass viele Menschen durch die Maßnahmen gegen das Virus in den vergangenen Monaten schmerzlich vermisst haben. Doch Kirsten Schumacher, die den Predigtteil übernahm, beleuchtete den Gemeinschaftsaspekt neu. Nach Lukas 5 erzählte sie von der Aufgabe der Jünger, allein auf Jesu Wort hin zu ungewohnter Zeit an ungewohnte Stelle zum Fischen zu fahren. Zuvor hatten sie nichts gefangen. »Das ist so ähnlich wie ein Kirchenaustritt. Doch wir sollen uns auch Mühe machen, also weit hinaus fahren, um die Volkskirche zu erhalten«, meinte Kirsten Schumacher. Schließlich seien alle Christen die Jünger des Heilands, von denen jedoch 270.000 evangelische und 272.000 katholische Christen die Kirche 2019 lieber hinter sich lassen – ein historischer Höchststand.

Nachdem sich Dr. André Heinrich besonders bei Gastgeber Friedrich Johannsmann bedankt hatte, verabschiedete er die Besucher mit Abstand und erhobener, aber nicht gegebener Hand. Gleichzeitig begrüßte er die Teilnehmer zum Taufgottesdienst. Gemeinsam nahm er mit Kirsten Schumacher Leo Alexander Nitz (1), Ella Altenbäumer (1) und Jonte Schönfeld (2) in die Gemeinschaft der Gläubigen auf.

Letztlich war es ihm noch ein Anliegen auf die kommenden Donnerstage zu verweisen: Vom 16. Juli an treffen sich dann Interessierte jeweils um 19 Uhr zum Ökumenischen Sommerabend. Der erste wird in der Brockhagener St. Georgskirche zum Thema »trocken und stocknüchtern« mit Pastorin Petra Isringhausen stattfinden. Kirsten Schumacher verkündete: Von dieser Woche an gibt es jeweils sonntags auch wieder regelmäßige Gottesdienste.