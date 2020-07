Ein Plädoyer fürs Wildfleisch

Dafür sprächen gleich mehrere gute Gründe, erklärt er: „Rehe, Wildschweine, Hasen und Co. werden nicht in Ställen eingepfercht und gezüchtet, sondern leben in freier Wildbahn. Daher ernähren sie sich auch artgerecht von Gräsern, Knospen und Früchten. Die Tiere haben weder Mastfutter noch Antibiotika gesehen. Das Fleisch ist mager, kalorienarm und reich an Vitaminen“, zählt Harald Brune auf. „Man könnte sagen: Bis es ‚peng‘ macht, hat das Tier ein paradiesisches Leben.“ Im Übrigen brauche man anschließend keine Werksvertrags-Schlachter. „Wir Jäger bringen das erlegte Tier schnellstmöglich in die Kühlung. Das Zerlegen übernehmen regionale Schlachter, das Fleisch vermarkten wir selbst im Direktverkauf“, erklärt Brune.

Wildschäden in der Natur minimieren

Der stellvertretende Hegeringleiter wehrt sich zudem gegen das wiederkehrende Klischee des schießwütigen Jägers: „Wir sind ausgebildet und wissen schon genau, was wir tun. Schließlich sind wir verantwortlich für den Erhalt heimischer Wildtierbestände und ihrer Lebensräume und müssen Wildschäden minimieren.“ Da gehe es auch darum, Überpopulationen zu vermeiden. Harald Brune nennt ein Beispiel: „In den vergangenen Jahren hat sich etwa der Bestand an Schwarzwild – also an Wildschweinen – mehr als verzehnfacht. Die Tiere haben vielerorts eine gute Deckung, tun sich am jungen Mais gütlich, sitzen quasi im kalten Buffet. In den fehlenden harten Wintern sterben viel weniger Frischlinge. An der Grenze zu Niedersachsen sind Wildschweine schon ein echtes Problem geworden.“

Im Naturschutz stimmen sich die Jäger eng mit Waldbesitzern und Förstern ab. „Gerade jetzt, wo wegen trockener Sommer eine Umgestaltung der Wälder hin zu klimastabileren Mischwäldern im Gange ist, ist zu viel Wild für die jungen Bäume eine Gefahr“, weiß Harald Brune. „Um Verbiss an Knospen zu vermindern, wurde der Start zur Rehwild-Jagd dieses Jahr von Mai auf April vorverlegt.

Gaststätten nahmen vorübergehend kaum noch Wild ab

Anders als gedacht verlief im Frühjahr die Vermarktung des Wildbrets, berichtet der stellvertretende Hegeringleiter: „Zur stark zunehmenden Wildschwein-Population kam dieses Jahr die Corona-Pandemie. Ab Mitte März mussten bekanntlich die Restaurants für Besucher wochenlang schließen und nahmen kaum noch etwas ab. Das führte vorübergehend zu einem Überangebot an Wildbret.“ Dennoch: Vakuumiert und tiefgefroren hält sich das Wildfleisch mehrere Monate. Fleischermeister Werner Haskenhoff stellt für die Jäger hin und wieder auf Anfrage Bratwurst aus Wildfleisch her. „Und wir überlegen, diese Wildbratwurst künftig regulär in unser Sortiment aufzunehmen“, sagt Haskenhoff.

Gibt es Rehwild, Rotwild und Wildschwein derzeit in großer Zahl, so werde auf manches Niederwild gar nicht mehr geschossen, erklärt Harald Brune: „Der Bestand an Fasanen und Rebhühnern beispielsweise ist deutlich zurückgegangen. Rebhühner setzen wir heute lieber aus.“ Grund für den Rückgang seien fehlender Lebensraum und Nahrungsmangel. Denn Rebhühner ernähren sich in den ersten Wochen vorwiegend von Insekten. „Doch deren Bestand hat inzwischen um mehr als 70 Prozent abgenommen“, weiß Brune.

Tipps zur Zubereitung

Generell gilt bei Wildbret die gleiche Zubereitungs- und Würzmethode wie bei Fleisch vom Rind oder Hausschwein. Jedoch sollte Wildbret immer mindestens über einen kurzen Zeitraum auf 80°C Kerntemperatur gebracht werden.

Um den Garzustand festzustellen, eignen sich...

...die Druckmethode: Lässt sich der Braten mit dem Finger weit eindrücken, ist er noch sehr roh. Gibt das Fleisch leicht nach, ist es rosa. Gibt es nicht mehr nach, ist es durchgegart.

...das Bratthermometer, das mit seinem spitzen Ende in das Fleisch gesteckt wird.

...die Garprobe: Wird nach Ablauf der regulären Garzeit mit einer Nadel ins Wildbret gestochen, sollte der ausfließende Saft nicht mehr rosa sein.