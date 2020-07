In der St. Georgskirche wird an jedem ersten Sonntag im Monat Abendmahl im Gottesdienst gefeiert. Christen feiern damit, dass Jesus Christus auferstanden ist und bei ihnen ist. In der evangelischen Kirche ist das Abendmahl eines der Sakramente (Heilsmittel), zu dem Brot, Wasser und Wein gehören. Und laut Kirchenordnung dürfen daran seit einiger Zeit alle Getauften teilnehmen, also auch Menschen katholischen Glaubens, Kinder und aus der Kirche Ausgetretene.

Traubensaft statt Wein

Eine Abendmahlsszene ist auch auf dem Brockhagener Altarbild zu sehen. Wein werde allerdings heute längst nicht mehr gereicht, sondern Traubensaft, sagt Pfarrer André Heinrich – aus Rücksicht auf alkoholkranke Gottesdienstbesucher.

Interessant gerade auch im Zusammenhang mit der Ökumene sei, so der Pfarrer, dass in St. Georg zumindest die Altarplatte, vielleicht sogar der ganze Altar, einst katholisch geweiht sein muss. Das hatte Kunsthistoriker Dr. Ulrich Althöfer vor zwei Jahren im Zuge der Inventarisierung in der Kirche herausgefunden.

Alle 150 Jahre neues Geschirr

Zurück zum Abendmahl: André Heinrich konstatierte, „dass das Brockhagener Abendmahlsgeschirr bisher ungefähr alle 150 Jahre verändert oder ergänzt worden ist: Erst wurde der aus dem Jahr 1568 stammende Kelch gestohlen und ungefähr um 1700 herum durch einen neuen vergoldeten ersetzt. Den benutzen wir aber nicht mehr – sondern inzwischen einen silbernen plus Abendmahlsdose und -kanne, allesamt Mitte des 19. Jahrhunderts von der Familie von Eller-Eberstein von Schloss Patthorst gestiftet.“ Als Patene – das liturgische Gefäß für die Hostie – werde ein Holzteller verwendet, der in den 1990er Jahren aus dem argentinischen Partnerkirchenkreis Misiones nach Brockhagen mitgebracht worden sei. „Das Tongeschirr dagegen stammt von Pastor Bernd Lange­jürgen. Insgesamt also eine geschichtlich spannende Mischung“, so André Heinrich.

Die Reihe der Ökumenischen Sommerabende in Steinhagen wird am kommenden Donnerstag, 23. Juli, fortgesetzt: Dann gibt es um 19 Uhr „Laute und leise Töne“ in Musik und eine Andacht in der Neuapostolischen Kirche an der Langen Straße in Obersteinhagen. Wie immer sind alle Inter­essierten bei freiem Eintritt willkommen.