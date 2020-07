Am „Dritten Ort“ ist die Kultur daheim

Als „Dritter Ort“ gilt in der Kulturpolitik der Ort, an dem man sich nach dem eigenen Zuhause und dem Arbeitsplatz am häufigsten aufhält. Die Gemeindebibliothek tritt seit ihrem Umzug 2018 an den Kirchplatz selbst mit dem Anspruch an, ein Ort des Aufenthalts, der breit angelegten Kulturvermittlung und der Begegnung zu sein. Da kommt das Förderprogramm des Landes NRW für „Dritte Orte als Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ gerade recht.

Im vergangenen Jahr hat sich die Gemeinde erstmals um Gelder aus diesem Topf bemüht – vergeblich, da das Förderprogramm bereits überzeichnet war. Aber die Ansprechpartner beim Land haben nach Angaben von Gabi Schneegaß, Leiterin des Schul- und Kulturamtes, die Gemeinde ermuntert, es noch einmal zu versuchen. Der Rückhalt in der Politik ist einhellig.

Förderantrag in Arbeit

Und so schreibt Gemeindebibliothekarin Manuela Heinig derzeit einem Förderantrag, der weit mehr als nur die Bibliothek umfasst. Unterstützung erhält sie dabei vom neugegründete Verein „Kultur vor Ort“, genauer gesagt, von Dr. Norbert Sievers. Der Steinhagener, gerade im Ruhestand, war Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft und Leiter des Instituts für Kulturpolitik in Bonn.

„Der zweite Antrag ist viel umfangreicher, was die Erwartungen betrifft“, sagt Manuela Heinig nicht nur mit Blick auf die Förderstelle in Düsseldorf. Denn inzwischen ist die Idee des „Dritten Ortes“ auch in Steinhagen gewachsen. Manuela Heinig hat ein sich weiter vergrößerndes Netzwerk an Kooperationspartnern geschaffen. Historisches Museum, Kulturwerk, Ev. Kirchengemeinde, die VHS, die Kreismusikschule und viele mehr wollen mit im Boot sein. „Besonders das ehrenamtliche Engagement soll hervorgehoben werden“, so Manuela Heinig.

Schlichte-Carree soll belebt werden

Aber auch Perus-Geschäftsführer Horst Neugebauer hat mehrfach bekräftigt, dass er sich mehr Leben im Schlichte-Carree wünscht. Doch nun wird es konkret. Dezidiert sind für den Förderantrag Punkte für den „Dritten Ort“ zu benennen. „Vieles stützt sich auf das, was wir schon haben“, so Manuela Heinig – und doch ist gerade wichtig: „Die Kooperation soll nicht an Einzelveranstaltungen hängen, sondern ein fester Rahmen sein mit bestimmten Arbeitsgruppen. Es soll gemeinsam geplant werden, die Dinge sollen sich aufeinander beziehen“, so Heinig.

Das Historische Museum und die Bibliothek als Nachbarn sind prädestiniert, gemeinsame Veranstaltungen zu bieten. Mit der Ev. Kantorei arbeitet die Gemeindebibliothek beispielsweise schon zum Beethoven-Jubiläum zusammen. Und Lesungen im Bürgerpark – das klingt doch auch vielversprechend. Der Verein „Kultur vor Ort“ hat indes schon ganz genaue Vorstellungen vom „Schlichten Sofa“ bis zum Open-Air-Kino.

Die Fördermittel von bis zu 450.000 Euro in drei Jahren sollen einen Impuls für nachhaltige Zukunftsentwicklung sein. Ob die Gemeinde die Gesamtsumme beansprucht, ist eine andere Frage: „Wir müssen eine exakte Gesamtfinanzierung machen.“