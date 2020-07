Auch das eigene Denken infrage stellen

15 Stammtischgäste fanden sich vor ihren Laptops und Tablets ein, um mit Sophie Brzezinski, AWO-Servicestelle Anti-Diskriminierungsarbeit in Gütersloh, unter dem Titel „Diskriminierung erkennen – Vielfalt leben“ einmal genauer zu schauen, wo Diskriminierung im Alltag anfängt, was genau Rassismus ist und was man selbst dagegen tun kann.

Grünen-Bürgermeisterkandidat Detlef Gohr konstatierte: „In allen Gesellschaftsbereichen kommt Diskriminierung vor, weil es tief verwurzelt ist in uns allen.“ Sophie Brzezinski unterstrich das, machte aber auch klar: Man kann etwas dagegen und ein anderes Denken entwickeln.

Abwertung, Vorurteile, Ausgrenzung

Was ist Diskriminierung überhaupt, wollte sie von ihren Zuhörerinnen und Zuhörern wissen, die sich in der von Grünen-Mitglied Fabian Drosselmeier moderierten Online-Konferenz als sehr rege, aber auch sehr disziplinierte Gesprächspartner im digitalen Miteinander erwiesen. Abwertung, Vorurteile, Ausgrenzung – diese und weitere Begriffe fielen den Teilnehmern ein. „Diskriminierung fängt ja schon an, wenn ich jemandem, der eine andere Hautfarbe hat, sage: Du sprichst aber gut Deutsch“, so Heike Horn.

Auch was in guter Absicht gemeint ist, kann verletzend sein. „Positive Diskriminierung gibt es nicht“, so Brzezinski. Sie definiert Diskriminierung als Benachteiligung aufgrund bestimmter zugeschriebener, auf- und abwertender Kategorien, die in verschiedenen Formen und Lebensbereichen auftreten: „Es ist kein Phänomen aufgrund von Eigenschaften, sondern weil die Gesellschaft bestimmte Machtverhältnisse zulässt, die Ungleichbehandlung und Abwertungen begünstigen.“

Kein Schutz vor schlechten Arbeitsverhältnissen

Zwar gibt es seit 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, doch das habe, so Brzezinski, Lücken, decke zum Beispiel keine Diskriminierung im Schul- und Arbeitsleben ab. Und auch keine schlechten Arbeitsverhältnisse: „Mich hat noch kein Fall von Tönnies erreicht“, sagte Brzezinski auf eine Anmerkung von Detlef Gohr zur offenkundigen Diskriminierung der Tönnies-Werksvertragsarbeiter.

Rechtlich geschützte Diskriminierungskategorien sind: Rasse (ein inzwischen problematisierter Begriff), ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion/Weltanschauung, Behinderung und Alter. Im Gespräch wurde deutlich: Es fehlen aber auch Aspekte wie soziale Herkunft, Aufenthaltsstatus bei Flüchtlingen und – der Körper. Sophie Brzezinski, die schwerpunktmäßig in Einzelfallberatung in ganz OWL unterwegs ist, berichtete von einer Frau, die aufgrund ihres Körpergewichts nicht eingestellt worden ist von einem Unternehmen.

Was tun gegen Rassismus?

Rassismus, das ist Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Sprache, Religion oder auch Kleidung – und somit ist Rassismus auch begrifflich deutlich abzugrenzen von Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit, denn beide haben, wie die Referentin ausführte, nicht die Tragweite von Rassismus, der auf einem klaren Machtverhältnis beruht. Die Welt ist fokussiert auf eine Welt der weißen Menschen. Und so fängt die Entwicklung einer anti-diskriminierenden Haltung auch damit an, die eigenen Privilegien als Person mit heller Hautfarbe zu erkennen und sich die Frage zu stellen: „Sind wir bereit zu teilen?“

Sophie Brzezinski empfahl Handlungsmöglichkeiten – an erster Stelle: Diskriminierung sichtbar machen und skandalisieren „Es gilt, die öffentliche Wahrnehmung zu verändern“, sieht Sophie Brzezinski daran jeden einzelnen beteiligt.

„Wie können wir Diskriminierung in unserem Rathaus erkennen?“, fragte Bürgermeisterkandidat Detlef Gohr. Die Fachfrau nahm dabei vor allem den Aspekt Flüchtlinge in den Blick und riet, bei Flüchtlingsberatern oder Migrationsorganisationen nach Beschwerden oder negativen Erfahrungen von Betroffenen nachzufragen. Und auch der Bereich Kindererziehung war ein Punkt, an dem nachgehakt wurde: „Wir müssen bei den Jüngsten anfangen“, hatte Sophie Brzezinski mit Blick auf eine nachhaltige Änderung im gesellschaftlichen Denken gefordert. Konkret heißt das zum Beispiel: Kinderbücher lesen, in denen Menschen aller Hautfarben zum Bild gehören.