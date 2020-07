Derweil der Antrag auf Beratung wartet, ist die CDU schon einen Schritt weiter und holt bei Experten konkrete Informationen ein, um sie in den politischen Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. Jetzt war IT-Experte André Kleine Jäger zu Gast bei der AG Digitalisierung der CDU-Fraktion.

Halle hat seit 2015 eine App

Der Steinhagener war 2015 an der Entwicklung der City App für Halle beteiligt und weiß daher, worauf es ankommt. Zunächst auf die Bündelung möglichst vieler Informationen, denn eine solche App ist eine Plattform, die über alles am Ort mit einem Klick Auskunft geben soll. Öffnungszeiten und Speisekarten von Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten, eine Liste von Apotheken und Ärzten sollen sich ebenso wie Events, Neuigkeiten, Freizeitaktivitäten, Geschäfte mit Sortiment und Öffnungszeiten, Angebote, touristische Highlights, das Programm der Vereine, aber auch allgemeine Infos der Gemeinde etwa über Standort und Ausstattung von Spielplätzen oder die Standorte von Defibrillatoren wiederfinden.

Für die Bürger ist die Nutzung kostenlos ebenso wie für Händler und Vereine, die Infos hineinstellen. Geld verdient wird über Extra-Werbung. „Viele kleine Läden oder örtliche Handwerker haben keine eigene Homepage. Gerade für sie wäre eine App ein echter Mehrwert“, sagt CDU-Fraktionsmitglied Dr. Birgit Lutzer. André Kleine Jäger gibt ihr recht. Die App lebt von möglichst vielen Informationen, übersichtlich gestaltet „an einer Stelle“, wie er sagt.

Es muss einen Kümmerer geben

Und er betont: „Es muss einen Kümmerer geben, einen Administrator, der das Ganze aktuell hält und vorantreibt.“ Ungeachtet dessen, können freigeschaltete Nutzer jederzeit ihre Inhalte bearbeiten. Dieser Kümmerer sitzt idealerweise im Rathaus: „Das ist aber in der Realität die unwahrscheinlichste Lösung, denn meist klappt das aus Zeit- und Kostengründen nicht“, so Kleine Jäger. Und so liegt auch in Halle die Betreuung der App in externen Händen.

Die App ist nur ein Baustein, vielleicht der am schnellsten zu verwirklichende, eines ganzen Digitalkonzepts, das die CDU für die Gemeinde aufgestellt wissen will. „Es ist schon viel passiert, wie die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung und der Schulen. Auch mit den Händlern ist bei mehreren Stammtischen gesprochen worden“, sagt Bürgermeisterkandidat Hans-Heino Bante-Ortega. Doch ein Gesamtkonzept fehlt noch. Dieses soll nach Meinung der CDU ein großes Ziel („Wo stehen wir digital in fünf Jahren?“) ebenso umfassen wie konkrete Handlungsfelder.

Digitalisierung greifbar machen

„Digitalisierung muss greifbar sein“, sagt Fraktionsmitglied Dr. Mechthild Frentrup. und deshalb schlägt die CDU Workshops vor zu Bedarfsermittlung. Daran sollten Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Politik und Verwaltung und vor allem Fachleute teilnehmen. „In Steinhagen ist man zu wenig für Experten geöffnet“, kritisiert Mechthild Frentrup. Das Rathaus müsse schließlich nicht alles allein machen.

Und so empfiehlt sie auch den Blick nach „Best-Practice“-Beispielen in anderen Orten. Da fällt der Blick der Steinhagener CDU etwa auf Gütersloh, wo Bürgermeister Henning Schulz seit 2019 den „Digitalen Aufbruch“ ausgerufen hat. In Denklaboren zu unterschiedlichen Themenbereichen machen sich feste Mitglieder ebenso wie interessierte Bürgerinnen und Bürger als Gäste Gedanken etwa über eine „Neue digitale Öffentlichkeit“ – ein wichtiges Stichwort auch für das Steinhagener Rathaus, sagt Mechthild Frentrup, die sich einen noch besseren Bürgerdialog wünscht.