„Wir lesen jedes Buch“

Steinhagen (WB). Wie gut, dass die Denglers ohnehin so gerne und so viel lesen. Da sind sie in diesem „Verein“ genau richtig: Denn im Sommerleseclub wird ihr Eifer sogar belohnt. Seit Jahren beteiligt sich die Gemeindebibliothek Steinhagen an dem Projekt vom Kultursekretariat NRW Gütersloh, das vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes gefördert wird. In Zeiten von Corona ist zwar diesmal alles anders – sprich: ohne Veranstaltungen –, doch der Kern bleibt: das Lesen oder Hören möglichst vieler Bücher.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold