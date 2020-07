Steinhagen (WB). Erst war nur eine kleine Verunreinigung an der A33-Aufmündung an der Bielefelder Straße gemeldet worden – doch dann zog sich die Dieselspur quer durchs Dorf bis auf den Ströhen und bescherte der Steinhagener Feuerwehr am Montagabend von 18.15 Uhr an einen fast vier Stunden langen Einsatz.

Von Westfalen-Blatt