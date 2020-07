Sommerurlaub auf dem Rennrad

Am heutigen Donnerstag sitzt Roman Hagen schon wieder im Sattel und fährt weiter gen Norden, oder besser gesagt: Nordwesten. Denn zunächst geht es nach Otterndorf, wo die Eltern ein Ferienhaus haben, bevor dann die letzten Etappen auf die Nordseeinsel Sylt folgen. Wenn der Radsportler dort ankommt, dürfte er etwa 2000 Kilometer in den Beinen haben. Denn ganz Luftlinie fährt Roman Hagen nicht.

Der Mann ist extrem sportlich: Bis 2014/15 leistungsorientierter Rudersportler, unter anderem im Achter bei der Schweizer Clubmeisterschaft, im Winter macht er Langlauf – und im Sommer verausgabt sich der gebürtige Steinhagener in seiner Freizeit auf dem „Renn-Velo“ für ein kleines Amateurteam stdistribution.ch. Ein Highlight: Seit 2012 macht er Jahr für Jahr etwa den Ötztaler Radmarathon mit 5500 Höhenmetern mit. Bis auf dieses Jahr. Wie viele Sportveranstaltungen ist er abgesagt. Und auch die Renn-Velo-Ferien auf Mallorca waren im Frühjahr schon Corona zum Opfer gefallen.

Ein bisschen Zeit für sich selbst nehmen

„Das fehlte mir“, sagt er. Und da er sich auch mal ein bisschen Zeit für sich nehmen wollte, wie er sagt, lag es nahe, aufs Rad zu steigen, die Eltern in Amshausen zu besuchen und weiterzufahren ans Meer. Vom Vierwaldstätter See bis zur Nordsee – eine Extremtour in jeder Hinsicht. Bis Steinhagen waren es auf elf Etappen zwischen 98,9 und 163 Kilometern (durchschnittlich 124,5 Kilometer pro Tag also) und 1.366 Kilometer insgesamt – bis Sylt kommen via Otterndorf an der Elbe lockern noch 500 oder mehr hinzu. 16.743 Höhenmeter hat er insgesamt schon in den Beinen. Denn zunächst ging es über Appenzell ein Stück durch die Alpen, dann durchs Allgäu. Oberstdorf, Garmisch-Patenkirchen, der Chiemsee, später der Bayrische Wald und die Oberpfalz lagen auf Roman Hagens sportlicher Sight-Seeing-Route. Und schließlich Thüringen. „Dort war ich noch nie.“ Inzwischen ist das Höheprofil merklich abgeflacht. Dafür ist der Gegenwind stärker geworden.

Und ein bisschen was mitzuschleppen hat der Wahl-Schweizer auch. Auf 25 Kilo schätzt er sein Rennrad mit Gepäck. Denn Roman Hagen hat alles dabei. Sogar eine komplette Campingausrüstung inklusive Zelt, Schlafsack, Kocher und eine Ration Lebensmittel. Selbst Sport- und Freizeitbekleidung in minimalster Menge fanden Platz. Wichtig: Alles muss leicht sein. Der einzige „Luxus“: der Laptop. Auch das Tagebuch und ein Taschenbuch hat er in den wasserdichten Packtaschen verstaut, die mittels einer ausgetüftelten Halterung ans Rennrad geklemmt werden. Nicht zu vergessen das Reparaturset fürs Rad. Aber das hat Roman Hagen noch nicht gebraucht. Bislang ist er ohne Platten und andere Defekte und ohne Blessuren davon gekommen.

Extreme Wetterlagen erlebt

Einmal allerdings war es knapp. Da hat ihn ein Lkw-Fahrer fast übersehen. Wettermäßig hat er alles erlebt. Platzregen, im Bayrischen Wald Wärme von 33 Grad, Mücken und einen traumhaften Sonnenuntergang am Simssee...

Das größte Erlebnis steht ihm aber vermutlich noch bevor: die Rückfahrt mit der Bahn. Denn Velo-Plätze sind in der Deutschen Bahn spärlich. Und verpackt gilt das Rad zwar als Gepäckstück – aber wo im Abteil ist dafür Platz?