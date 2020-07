„Gemeinsam zu grünerem Steinhagen“Zur Person

Herr Gohr, wie ist es zu Ihrem Entschluss gekommen, sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen. Sie haben immer gesagt, Klaus Besser ist der Bürgermeister, den die Grünen unterstützen, gilt das für die SPD nicht mehr?

Detlef Gohr: Ich sehe die SPD immer noch als potenzielle Partnerin für die Ratsarbeit, aber in der Bürgermeisterfrage können wir die SPD natürlich nicht unterstützen. Wobei wir auch Klaus Besser früher unseren Mitglieder nicht direkt empfohlen haben, sondern wir haben immer gesagt, jeder müsse selbst wissen, wen er als Bürgermeister wählen wolle.

Zwingen Sie nicht schon die guten Umfragewerte der Grünen auf Bundesebene und die mit 25 Prozent sehr guten Ergebnisse in Steinhagen bei der Europawahl 2019, auch in der Bürgermeisterkandidatenfrage Farbe zu bekennen?

Gohr: Das hat uns schon dazu bewogen. Nicht nur die 25 Prozent. Prozente gehen immer hoch und runter. Aber wir haben von den 17 Wahlkreisen elf gewonnen. Das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass von uns was kommen muss.

Wie profilieren sich die Grünen in Steinhagen mit Blick auf die nächsten fünf Jahre?

Gohr: Ein großes Thema ist der Klimaschutz im Zeichen des Klimawandels. Da wollen wir noch erheblich mehr machen. Bisher sind wir durch die Mehrheitsverhältnisse etwas ausgebremst worden. Wir hatten uns zum Beispiel beim Baugebiet Amshausen-Nord noch deutlichere Positionen pro Klimaschutz vorgestellt. Das war aber mit SPD und CDU nicht zu machen. Da konnte man nur noch in Nuancen einwirken, zum Beispiel, dass es ein verpflichtendes Gespräch bei den Umweltberaterinnen für Bauherren gibt. Das Prämiensystem ist zwar nicht so schlecht. Aber es hat sich gezeigt, dass Freiwilligkeit auch nur bedingt erfolgreich ist.

Ist das eine Ihrer „Baustellen“, die Sie als erstes angehen möchten?

Gohr: Klimaschutz ist schon eine Sache, die ich als Bürgermeister deutlich mehr in den Fokus stellen möchte. Ich stelle mir vor, dass die Vorlagen aus der Verwaltung für die politische Beratung von vornherein deutlich mehr Elemente des Klimaschutzes beinhalten. Mir ist klar, dass der Bürgermeister den Klimaschutz nicht von oben verordnen kann. Da ist viel Überzeugungsarbeit in der Verwaltung, in der Politik und in der Bevölkerung nötig.

Sie sagen auch selbst im Wahlprogramm, dass Klimaschutz Querschnittsaufgabe ist. Was muss denn da noch strukturell geschehen? Klimaschutzmanagement ist schon Stabsstelle des Bürgermeisters und personell aufgestockt worden.

Gohr: Es muss in die Reihe der Ämter eingereiht werden. Die Stabsstelle wird bei der Planung von Projekten oft nicht direkt gefragt. Ich denke mir, dass bei allen Entscheidungen der Verwaltung gefragt werden müsste, welche Auswirkungen sie auf Umwelt und Klima haben. Das muss nicht eine aufs Gramm ausgerechnete CO2-Bilanz sein. Aber grundsätzlich möchte ich das schon bei jeder Entscheidung mitgeprüft haben. Dafür muss die Rolle des Umwelt- und Klimaschutzmanagements deutlich gestärkt werden.

Die Grünen haben auch das Ziel ausgegeben, dass Steinhagen 2035 klimaneutral sein soll. Was muss konkret passieren, dass das nicht erst 2050 der Fall ist?

Gohr: Im Prinzip müssen wir das auf 2050 ausgerichtete Klimaschutzkonzept schärfen. Unser Antrag zur Förderung von Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern ist gut angelaufen, in Zeiten von Corona aber gleich wieder einkassiert worden. Das muss nächstes Jahr weiterlaufen. Man hat aber nicht alles als Kommune in der Hand. Für den Klimaschutz ist es eine Katastrophe, wie bundesweit die Einspeiseverordnung für Photovoltaik geregelt ist. So ist es sehr schwierig oder wird sogar verhindert, dass der Eigentümer eines Mietshauses eine Anlage aufs Dach packt und den Strom direkt an seine Mieter weitergeben kann. Es gilt, Bürokratie abzubauen.

Wie sieht denn Wirtschaftsförderung bei den Grünen aus? Es gab da mal den „bösen“ Satz von den „Kerzenziehern und Korbflechtern“ von CDU-Fraktionschef Herbert Mikoteit beim Streit um Wahl&Co....

Gohr: Den habe ich gar nicht als so böse empfunden. Aber er hat sich eingeprägt. Ja, wir möchten gerne, dass die Hofstelle Detert ökologisch entwickelt wird und dort Platz schaffen für die Erweiterung heimischer Firmen und die Ansiedlung von Industrie. Natürlich am liebsten aus dem regenerativen Bereich oder mit wenig Emissionen. Dort könnten wir ein Leuchtturmprojekt aufbauen mit einer Art Kompetenzzentrum. Da muss man mal weiterdenken, was alles so ginge. Auch Dinge, wo Startups und Existenzgründer gemeinsam Bürofläche nutzen, wäre gut für Steinhagen. Da stellen wir uns auch einen Campusgeist vor.

Sehen Sie sich mit der Machbarkeitsstudie auf gutem Weg?

Gohr: Eine Machbarkeitsstudie ist immer gut und schön, solange man sich dahinter verstecken kann und sie kein Geld kostet. Sobald aber jemand kommt und mit Scheinen winkt, weiß ich nicht, was passieren würde. Uns ist das schon ernst.

Zu Ihrem eigenen Hintergrund: Wie sind Sie zur Politik gekommen?

Gohr: Indem ich nach Steinhagen gezogen bin. Über Schulpflegschaftsarbeit. Da habe ich Angelika Fritsch-Tumbusch kennen gelernt. Die hat gesagt: Komm doch mal mit. Es war Bundestagswahlkampf 1998. Ich habe mich dann dazugesetzt und zugehört. Ich war immer schon interessiert an Politik. Auch an grüner Politik. Früher in Bielefeld waren mir die Strukturen aber zu groß und zu unübersichtlich.

Gibt’s politische Vorbilder oder auch politische Haltungen, die Sie gepflegt haben?

Gohr: Mein erstes Vorbild war Willy Brandt, weil er für seine Haltung eingestanden ist, als er so massiv kritisiert wurde, weil er im Krieg im Widerstand nach Norwegen gegangen ist. Auch seinen Versöhnungskurs mit dem Osten konnte ich unterschreiben. Und dann fingen die Grünen an. Mein zweites Vorbild war konkreter: ein Lehrer von mir. Der hatte immer mit dem Radikalenerlass zu kämpfen und war in der linken Studentenszene unterwegs. Der ist dann auch bei den Grünen gelandet. Das war Winfried Nachtwei, der später Verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion war. Er hat sich auch gegen Widerstände durchgekämpft und ist seinen Weg gegangen. Und lokal sind es zwei Frauen, die mich politisch sehr beeindrucken: Die eine ist Helga Lange, mit der ich im Kreistag eng zusammenarbeite. Was sie an Energie und Beharrlichkeit hat, finde ich bewundernswert. Die andere ist Bundestagsabgeordnete Britta Haßelmann aus Bielefeld, zu der wir sehr viel Kontakt haben, die eine sehr vermittelnde Person ist.

Gab es einschneidende Erlebnisse, die den politischen Menschen Detlef Gohr geprägt haben?

Gohr: Ich war in der Jugendzentrumsbewegung aktiv in Schülerzeiten. Und von da aus waren wir in Brokdorf und in Bonn zu Demos. Das hat mir gezeigt, dass man auch etwas erreichen kann. In Steinhagen war sicherlich ein frühes Schlüsselerlebnis der Bau des Gymnasiums. Johannes Wiemann-Wendt und ich haben uns überlegt, welche Anforderungen wir klimatechnisch haben. Wir wollten grüne Dächer und Versickerungen. Da sonst keiner etwas forderte, ist es durchgegangen im Rat. Das war ein Aha-Erlebnis, dass man mit Qualität und Ideen etwas bewirken kann. Das zweite war die Kampagne gegen Wahl&Co.

Was qualifiziert Sie als Verwaltungschef im Steinhagener Rathaus?

Gohr: Ich komme mit der Erfahrung aus meinem politischen Leben und aus der Kreistagsarbeit. In Gütersloh bin ich Geschäftsführer der Fraktion. Ich habe gehörigen Respekt davor, eine Verwaltung zu führen. Nun ist der Bürgermeister aber auch nicht König der Gemeinde. Er steht zwar an der Spitze, aber kann sich auf seine Amtsleiter verlassen. Die Verwaltung macht schon einen sehr guten Job. Ich sehe mich da eher als Moderator oder Mediator. Manchmal ist es auch ganz gut, nicht aus der Verwaltung zu kommen, um eine etwas andere Perspektive zu haben.

Wie sieht Klimaschutz im Kleinen, sprich: bei Ihnen zu Hause aus?

Gohr: Wir haben gerade eine Photovoltaikanlage bekommen und versuchen, wo es geht, Energie einzusparen. Mobilitätsmäßig verhake ich mich öfter mal in meinem Hobby. Ich stehe auf Oldtimer. Und ich habe auch einen alten Audi stehen, der aber immer noch mit einem Benzinverbrauch fährt, den heute auch ein Audi A6 hat. Was ich nicht mehr mache, sind Motorrad-Ausfahrten. Ich habe gemerkt: Das ist es nicht. Ich fahre nur noch, wenn ich ohnehin irgendwohin muss. Ich überlege auch, auf ein E-Auto umzusteigen. Unser Garten ist, von etlichen Oleandern mal abgesehen, wild und insektenfreundlich. Der Rasen ist deutlich reduziert. Das ist jetzt nur noch die grüne Hölle.

Vollenden Sie doch bitte mal den Satz „Als Bürgermeister möchte ich für Steinhagen...“

Gohr: „...für die Steinhagener Bürgerinnen und Bürger da sein und gemeinsam ein grüneres Steinhagen erreichen.

Zur Person

Detlef Gohr ist 60 Jahre alt, wurde in Menden/Sauerland geboren und lebt seit mehr als 25 Jahren in Steinhagen. Er ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und von Beruf Fotograf und Mediengestalter.

Seit 1999 ist er Mitglied bei den Grünen und ebenso lange Fraktionsmitglied in Steinhagen. Seit 2009 sitzt er im Gemeinderat, seit 2013 auch als Sprecher der Grünen-Fraktion.

Auch auf Kreisebene ist Detlef Gohr politisch aktiv; als Geschäftsführer der Kreistagsfraktion seit 2004 , als Mitglied der Kreistagsfraktion seit 2006 und als Kreistagsmitglied seit 2009.