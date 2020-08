Eigentlich sind die beiden dort derzeit unterwegs, um Rehe bei der Brunft zu filmen. „Aber plötzlich standen bei der Fahrt an der Kita Ströhen sage und schreibe 13 Störche auf einer Wiese. Alles Altvögel, die sich jetzt so langsam auf den Weg nach Afrika machen“, sagt Ralph Schieke. Die Vögel seien alle kurz aufgeflogen, als Radfahrer anhielten und Fotos von der auffälligen Gruppe machten, berichtet er weiter: Sie hätten dann aber auf einer Wiese auf der anderen Straßenseite weiter gefressen.

Bereits im vergangenen Jahr sind über Wochen Störche in großer Zahl auf dem Ströhen beobachtet worden. Und am vergangenen Wochenende hat Leser Günter Hempelmann gleich etwa 40 Weißstörche am Heideweiher gesehen.