Steinhagen (WB). Wohnungseinbruch in Steinhagen: Bislang unbekannte Täter sind, wie die Polizei mitteilt, in der Zeit vom vergangenen Freitag, 7. August, abends um 21.30 Uhr bis Samstagabend, 8. August, gegen 21 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ummelner Straße eingedrungen.

Von Westfalen-Blatt