Gemeinsam mit elf weiteren Kommunen aus dem Kreis Gütersloh ist die Gemeinde zeitgleich vom 7. bis 27. September bei der bundesweiten Veranstaltung dabei. Bisher war Steinhagen immer „Vorreiter“ im Mai, doch diesmal machte der Corona-Lockdown Organisatorin Anna Zühlke vom Klimaschutzmanagement einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freut sie sich, dass es nun doch noch klappt – wenn auch ohne öffentliche Fahrten und Veranstaltungen, die sonst zum Wettbewerb gehörten. „Es ist diesmal die pure Lust am Radfahren“, sagt sie.

Vom Prinzip her ist aber alles wie gewohnt, und die ersten Teams haben sich auch schon angemeldet. 21 Tage lang heißt es, zur Förderung des Radverkehrs und für mehr Klimaschutz möglichst alle Alltagswege mit dem rad zurückzulegen. Und natürlich kann man sich auch den Wochenendausflug und das sportliche Training anrechnen. „Das Fahrrad ist das beste Verkehrsmittel für Klima und Gesundheit“, sagt Anna Zühlke.

Jeder, der in Steinhagen wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht, kann mitmachen. Apropos: Die Schulen hat die Gemeinde, wie schon im Vorjahr, noch einmal extra angesprochen. Sie haben im Wettbewerb eine eigene Kategorie.

Eine Erfolgsgeschichte

Alle Bürgerinnen und Bürger, die teilnehmen möchte, müssen sich am besten online unter stadtradeln.de/steinhagen anmelden, ein eigenes Team gründen oder einem Team beitreten. Klassisch ohne Internet geht es auch über einen Anmeldebogen, den es im Rathaus gibt.