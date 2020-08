Gegen 15.30 Uhr war eine 76-jährige Steinhagenerin mit einem Mercedes auf der Brinkstraße in Richtung der Straße Am Pulverbach unterwegs, als nach Auskunft der Polizei ein fünfjähriges Kind auf einem Tretroller unvermittelt die Fahrbahn querte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der Junge leichte Verletzungen zuzog. Eingesetzte Rettungskräfte transportierten den Fünfjährigen anschließend zur vorsorglichen Untersuchung und Behandlung in ein Bielefelder Klinikum.