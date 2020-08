Gegen 15.48 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Woerdener Straße/Queller Straße zu dem Verkehrsunfall, als eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin aus Steinhagen von der Woerdener Straße in die Queller Straße einbiegen wollte. Dabei stieß sie mit der Elfjährigen zusammen, die zur selben Zeit mit ihrem Rad die Queller Straße überqueren wollte. Die Fahrradfahrerin stieß gegen die linke Frontseite des Mercedes und stürzte. Sie wurde leicht verletzt per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.